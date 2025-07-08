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В Киеве коммунальщики разворовали 9 млн грн: что ремонтировали с переплатой

За растрату средств будут судить бывшего заместителя генерального директора одного из коммунальных предприятий

8 июля 2025, 16:35
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Кречмаровская Наталия

Расходы на ремонт транспортной инфраструктуры в Киеве значительны. Нередко используют схемы для чрезмерной оплаты работ и материалов, часть из которых присваивают. Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко рассказал о схемах при строительстве Подольско-Воскресенского моста.

В Киеве коммунальщики разворовали 9 млн грн: что ремонтировали с переплатой

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Об очередной растрате на ремонте сообщили в Бюро экономической безопасности. Отмечают, что завершили досудебное расследование присвоения государственных средств во время реконструкции трамвайной линии в Деснянском районе города Киева.

"Следствием установлено, что бывший заместитель генерального директора одного из коммунальных предприятий, по предварительному сговору с бывшим руководителем обособленного структурного подразделения, заключили договор с предприятием на разработку проектной документации. В дальнейшем почти 9 млн грн госсредств было перечислено на счета частного предприятия", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что по указанному объекту компредприятие уже осуществляло закупку работ по разработке проектной документации. Кроме того, во исполнение условий договора частное предприятие предоставило документы с поддельными подписями экспертов и специалистов.

О подозрении сообщили экс-руководителям коммунальных предприятий и частного общества. Им инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением),

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).

Отмечается, что обвинительный акт направлен в суд.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Киеве объявили тендер на ремонт моста.



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Источник: https://esbu.gov.ua/news/zavolodily-maizhe-9-mln-hrn-na-rekonstruktsii-tramvainoi-linii-v-kyievi-za-materialamy-beb-sudytymut-eksposadovtsiv
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