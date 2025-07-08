В Киеве коммунальщики разворовали 9 млн грн: что ремонтировали с переплатой

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Кречмаровская Наталия
Расходы на ремонт транспортной инфраструктуры в Киеве значительны. Нередко используют схемы для чрезмерной оплаты работ и материалов, часть из которых присваивают. Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко рассказал о схемах при строительстве Подольско-Воскресенского моста.
Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"
Об очередной растрате на ремонте сообщили в Бюро экономической безопасности. Отмечают, что завершили досудебное расследование присвоения государственных средств во время реконструкции трамвайной линии в Деснянском районе города Киева.
Следствие установило, что по указанному объекту компредприятие уже осуществляло закупку работ по разработке проектной документации. Кроме того, во исполнение условий договора частное предприятие предоставило документы с поддельными подписями экспертов и специалистов.
О подозрении сообщили экс-руководителям коммунальных предприятий и частного общества. Им инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Украины:
ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением),
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).
Отмечается, что обвинительный акт направлен в суд.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Киеве объявили тендер на ремонт моста.