В Киеве каждое утро будут останавливать общественный транспорт: причины (ОБНОВЛЕНО)

Споры об остановке общественного транспорта в столице идут давно. Однако в "Киевпасстрансе" предупредили об остановке общественного транспорта во время минуты молчания.

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Об остановке транспорта в Киеве сообщает транспортная служба Управления КПТ со ссылкой на приказ и.о. генерального директора КП "Киевпасстранс" Татьяны Тараско.

Отмечается, что остановка будет происходить в промежуток между 8:50 и 9:00 утра.

Коммунальный общественный транспорт должен останавливаться в общенациональную минуту молчания.

В приказе отмечено, что директора столичных автобусных парков, а также троллейбусных и трамвайных депо должны обязать водителей ежедневно между 8:50 и 9:00 утра после подъезда к остановке и объявления остановки включать на электронных информаторах объявление о минуте молчания.

"При осуществлении объявления транспортное средство пассажирского транспорта должно находиться на остановке, движение от остановки начинать только после окончания объявления об общенациональной минуте молчания", — говорится в приказе.

Если в этот момент объявляется воздушная тревога, приоритетность предоставляется информированию о воздушной тревоге.







В КГГА по состоянию на 22:16 11 февраля опровергли эту информацию, отметив, что транспорт не будет останавливаться. "В этот период в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев, оборудованных системой громкоговорителей, будет звучать звуковое сообщение для памяти погибших Защитников, Защитниц и мирных жителей Украины", — говорится в сообщении. Напомним, что новый начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, как писал портал "Комментарии", рассказал, что планируется изменить в Киеве в ближайшее время. Напомним, что Тимур Ткаченко был назначен начальником КГВА после смещения Сергея Попко.

Ткаченко сообщил, что на ближайшее заседание Совета обороны Киева вносит на рассмотрение вопросы разработки алгоритма функционирования наземного общественного транспорта во время воздушной тревоги.



