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В Киеве изъяли арсенал на 1,7 млн грн: что нелегально продавали в столице (ФОТО)

Как работал канал сбыта оружия в Киеве

17 сентября 2024, 11:54
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Кречмаровская Наталия

В Киеве правоохранители разоблачили и прекратили нелегальную продажу оружия. Также изъяли немало "товара". В полиции подробнее рассказали, как работал канал сбыта оружия и что продавали правонарушители, сообщает портал "Комментарии".

В Киеве изъяли арсенал на 1,7 млн грн: что нелегально продавали в столице (ФОТО)

Нелегальная продажа оружия. Фото Нацполиции

По данным полиции, нелегальной продажей оружия занимались трое подельников. Они наладили канал сбыта автоматического оружия, взрывчатки и патронов разного калибра.

Оружие продавали исключительно во время личных встреч в столице, а "хранили" арсенал на территории Киевской области.

В полиции рассказали, что нелегальный бизнес организовали трое жителей Киевской области в возрасте от 36 до 41 года.

Схема сбыта выглядела следующим образом: один из фигурантов подыскивал "клиентов" через своих знакомых. Затем желающие купить оружие приезжали в Киев, где фигуранты продавали выбранный "товар" во время личных встреч. Продавали товар за наличные деньги.

Злоумышленники хранили нелегальный товар на территории домовладений и гаражных помещений своих родственников и знакомых, проживающих в Киевской области.

В ходе расследования дела правоохранители провели обыски и изъяли:

  • более 16 тыс. патронов разного калибра,

  • 132 гранатометные выстрелы,

  • 69 гранат,

  • 2 противотанковые мины,

  • 4 реактивные противотанковые гранаты,

  • 2 автомата,

  • 1 пулемет,

  • 5 кг артиллерийского пороха.

По ценам "черного" рынка стоимость изъятого – почти 1,7 млн грн.

В Киеве изъяли арсенал на 1,7 млн грн: что нелегально продавали в столице (ФОТО) - фото 2
В Киеве изъяли арсенал на 1,7 млн грн: что нелегально продавали в столице (ФОТО) - фото 3
В Киеве изъяли арсенал на 1,7 млн грн: что нелегально продавали в столице (ФОТО) - фото 4

Одному из злоумышленников следователи сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Согласно санкции статьи, за совершенное ему грозит до семи лет лишения свободы.

Вопрос о сообщении о подозрении другим фигурантам сейчас рассматривается.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве сожгли авто, купленное журналистами для военных.




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Источник: https://www.npu.gov.ua/news/politseiski-kyieva-perekryly-kanal-zbutu-zbroi-i-vybukhivky-ta-vyluchyly-tovaru-na-maizhe-17-mln-hrn
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