В Киеве изъяли арсенал на 1,7 млн грн: что нелегально продавали в столице (ФОТО)

В Киеве правоохранители разоблачили и прекратили нелегальную продажу оружия. Также изъяли немало "товара". В полиции подробнее рассказали, как работал канал сбыта оружия и что продавали правонарушители, сообщает портал "Комментарии".



Нелегальная продажа оружия. Фото Нацполиции

По данным полиции, нелегальной продажей оружия занимались трое подельников. Они наладили канал сбыта автоматического оружия, взрывчатки и патронов разного калибра.

Оружие продавали исключительно во время личных встреч в столице, а "хранили" арсенал на территории Киевской области.

В полиции рассказали, что нелегальный бизнес организовали трое жителей Киевской области в возрасте от 36 до 41 года.

Схема сбыта выглядела следующим образом: один из фигурантов подыскивал "клиентов" через своих знакомых. Затем желающие купить оружие приезжали в Киев, где фигуранты продавали выбранный "товар" во время личных встреч. Продавали товар за наличные деньги.

Злоумышленники хранили нелегальный товар на территории домовладений и гаражных помещений своих родственников и знакомых, проживающих в Киевской области.

В ходе расследования дела правоохранители провели обыски и изъяли:

более 16 тыс. патронов разного калибра,

132 гранатометные выстрелы,

69 гранат,

2 противотанковые мины,

4 реактивные противотанковые гранаты,

2 автомата,

1 пулемет,

5 кг артиллерийского пороха.

По ценам "черного" рынка стоимость изъятого – почти 1,7 млн грн.

Одному из злоумышленников следователи сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Согласно санкции статьи, за совершенное ему грозит до семи лет лишения свободы.

Вопрос о сообщении о подозрении другим фигурантам сейчас рассматривается.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве сожгли авто, купленное журналистами для военных.



