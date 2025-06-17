В Киеве извлекли из-под завалов тела людей: что известно

Число жертв российской террористической атаки на Киев увеличилось. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко по состоянию на 14.45.

Поисковые работы в Киеве. Фото: ГСЧС Украины

Стало известно, что из-под завалов разрушенного российской ракетой дома в Соломенском районе извлекли тела пяти погибших.

Спасательная операция и поисковые работы продолжаются.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что этой ночью Киев подвергся одной из самых массированных атак за всю полномасштабную войну. Одна из баллистических ракет, которую россияне направили на столицу Украины, попала в многоэтажку, разрушив целый подъезд. По данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, ракета пробила дом до самого подвала и превратила 9 этажей в груду камней высотой в два этажа.

По данным КГВА, по состоянию на 10:00 обнаружено 114 пострадавших. Из них 68 госпитализированы. В том числе в больницах Киева 2 ребенка в состоянии средней тяжести. Установлены личности четырех погибших. Также устанавливаются лица свыше 10 погибших. Кроме этого, пропали без вести в результате попадания ракеты в здание в Соломенском районе.

В результате атаки зафиксированы многочисленные повреждения автомобилей, воронки и повреждения конструкций зданий. Итого — более чем на 30 локациях.

К ликвидации последствий и фиксации повреждений были привлечены спасатели, полиция, другие правоохранительные органы, городские и районные коммунальные службы. Спасатели локализовали и ликвидировали пожары на площади более 10 тыс. квадратных метров. В настоящее время продолжаются работы по расчистке завалов, перекрытию поврежденных крыш, уборке строительного мусора.