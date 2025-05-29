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В Киеве известный американский режиссер провалился вместе с балконом: что говорят власти

Известный режиссер из США получил травмы, провалившись вместе с балконом

сегодня, 15:43
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Недилько Ксения

В Подольском районе Киева гражданин США, приехавший в Украину документировать войну, упал вместе с балконом. Это произошло прямо перед входом в подъезд многоквартирного дома. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию главы КГВА Тимура Ткаченко.

В Киеве известный американский режиссер провалился вместе с балконом: что говорят власти

Балкон, который провалился вместе с человеком

"Мужчина получил травмирование. Это не вражеская атака, а следствие многолетнего бездействия.

Я срочно поручил новоназначенному главе Подольской РГА Владимиру Наконечному держать связь с потерпевшим, взять ситуацию по этому дому на личный контроль, провести инспекцию всех фасадов на предмет аварийности.

Мы предоставим всю помощь. А потом будет серьезный разговор с районными управляющими компаниями", – пишет Ткаченко.

Сам Кристофер Уолтерс, приехавший в Киев снимать кино о войне, говорит на видео, что именно стоял на балконе, когда он обрушился.

"В то время когда летают ракеты и дроны, нас травмируют балконы из-за чьей-то безответственности!" – пишет Кристофер.

В Киеве известный американский режиссер провалился вместе с балконом: что говорят власти - фото 2
В Киеве известный американский режиссер провалился вместе с балконом: что говорят власти - фото 3
В Киеве известный американский режиссер провалился вместе с балконом: что говорят власти - фото 4

Напомним, портал "Комментарии" писал, что полиция устанавливает обстоятельства чрезвычайного происшествия с участием несовершеннолетнего в образовательном учреждении Днепровского района Киева. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию столичной полиции.

Предварительно известно, что 14-летняя школьница выпала из окна третьего этажа. С травмами она была госпитализирована в медицинское учреждение. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские, которые устанавливают все детали инцидента и общаются с администрацией учебного заведения.



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