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В Киеве изменилось количество жертв массированного обстрела: что известно о последствиях

В результате обстрела пострадали десятки гражданских в Киеве

сегодня, 13:35
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Кречмаровская Наталия

В ночь на 6 июня Россия нанесла массированный удар по украинским городам. Взрывы раздавались во Львовской области, Киеве, Тернополе, Луцке. Россияне цинично оправдывают свои удары якобы поражением объектов ВСУ, однако на самом деле под вражескую атаку попадают объекты гражданской инфраструктуры и гибнут гражданские.

В Киеве изменилось количество жертв массированного обстрела: что известно о последствиях

Обстрел Киева. Фото ГСЧС

По состоянию на утро 6 июня Киевский городской голова Виталий Кличко сообщал о четырех жертвах обстрела в городе.

По состоянию на 12:53 он сообщил, что, по уточненным данным, в результате вражеской атаки погибли три человека. Все жертвы – в Соломенском районе.

"В настоящее время в стационарах находятся 17 пострадавших. 8 — получают помощь амбулаторно. Во время атаки повреждения получили 3 авто скорой помощи, которые выезжали на места вызовов. Автомобили иссечены обломками и стеклом. Персонал не пострадал", — рассказал мэр Киева.

В ГСЧС Украины сообщили, что по состоянию на 11:00 в результате вражеских ударов погибли 3 сотрудника ГСЧС. Пострадали 23 человека, среди которых 14 спасателей.

Что касается последствий обстрела, то в Соломенском районе Киева возник пожар на одном из объектов инфраструктуры на площади 2000 кв. м. По состоянию на 11:00 продолжается ликвидация пожара.

По другому адресу спасатели ликвидировали пожар на 11 этаже 16-этажки. Пострадали 3 человека, еще 3 спасли чрезвычайники, из них 1 ребенок.

Пожары возникли в зданиях разного назначения в Голосеевском районе.

Вблизи ст. м. Левобережная повреждена дорога метрополитена и здание АЗС.

Напомним, портал "Комментарии" писал, посольство США в Украине на днях предупреждало об угрозе воздушных атак.





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Источник: https://t.me/vitaliy_klitschko/4758
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