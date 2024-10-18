В Киеве и области организовали нелегальное производство: БЭБ изъяло товар на 45 млн грн

В Киевской области детективы БЭБ разоблачили нелегальное производство жидкостей для электронных сигарет. Общая рыночная стоимость изъятой из незаконного оборота подакцизной продукции составляет около 45 млн грн. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Бюро экономической безопасности.



Фото БЭБ

По данным следствия, группа лиц организовала в Киеве и области подпольное производство жидкостей, используемых в электронных сигаретах. Полный цикл массового производства контрафактной продукции был налажен в специально оборудованных цехах на промышленном оборудовании.

В ходе обысков детективы бюро изъяли:

почти 350 тыс. единиц с жидкостями для электронных сигарет,

емкости с химическим сырьем, используемые в электронных сигаретах (ароматизаторы, пропиленгликоль, никобустер),

тару для упаковки,

производственную линию.

Также у злоумышленников изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, черновые записи и финансово-хозяйственные документы.

По данным БЭБ, ориентировочная стоимость изъятой готовой продукции составляет около 45 млн грн.

Продолжается досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

В ходе расследования устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине продавали поддельную технику известного бренда. В ходе обысков изъяли более 4 тыс. единиц контрафактной и фальсифицированной продукции.



