logo

BTC/USD

71620.05

ETH/USD

2630.80

LTC/USD

72.55

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

45.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Киев В Киеве экс-чиновника приговорили к 7 годам тюрьмы с конфискацией имущества: что он совершил
commentss НОВОСТИ Все новости

В Киеве экс-чиновника приговорили к 7 годам тюрьмы с конфискацией имущества: что он совершил

Чиновник в Киеве требовал взятки от предпринимателей: суд определил наказание

сегодня, 15:04
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В столице приговорили к 7 годам тюрьмы уже бывшего начальника районного управления ГУ Госпродпотребслужбы в Киевской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской прокуратуры.

В Киеве экс-чиновника приговорили к 7 годам тюрьмы с конфискацией имущества: что он совершил

Фото Киевской городской прокуратуры

Суд объявил обвинительный приговор бывшему начальнику одного из районных управлений ГУ Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киевской области. Его обвиняли в вымогательстве и получении денег от предпринимателей (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

В суде прокуроры доказали, что должностное лицо наладило незаконную схему вымогательства и получения денег от владельца торговых точек на рынках Киевской области.

Согласно разработанной схеме за беспрепятственную торговлю чиновник требовал и получал ежемесячно по 10 000 гривен с одной торговой точки. Задержали его при получении 30 000 гривен.

“По совокупности доказательств стороны обвинения приговором Шевченковского районного суда города Киева мужчина приговорен к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а также лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, а также должностей в органах государственной власти и местного самоуправления, сроком 3 года”, — сообщили в прокуратуре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по Украине прокатилась волна разоблачения должностных лиц на противоправных действиях — получении взяток, вероятно, незаконных пенсий и т.д. Однако, по мнению депутата Киевского городского совета 9 созыва, народного депутата Верховной Рады 7 и 8 созывов Леонида Емца, брать взятки прокуроров и судей побуждает небольшая зарплата. Подробнее о взгляде депутата читайте здесь.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=373031
Теги:

Новости

Все новости