В Киеве экс-чиновника приговорили к 7 годам тюрьмы с конфискацией имущества: что он совершил

В столице приговорили к 7 годам тюрьмы уже бывшего начальника районного управления ГУ Госпродпотребслужбы в Киевской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской прокуратуры.



Фото Киевской городской прокуратуры

Суд объявил обвинительный приговор бывшему начальнику одного из районных управлений ГУ Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киевской области. Его обвиняли в вымогательстве и получении денег от предпринимателей (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

В суде прокуроры доказали, что должностное лицо наладило незаконную схему вымогательства и получения денег от владельца торговых точек на рынках Киевской области.

Согласно разработанной схеме за беспрепятственную торговлю чиновник требовал и получал ежемесячно по 10 000 гривен с одной торговой точки. Задержали его при получении 30 000 гривен.

“По совокупности доказательств стороны обвинения приговором Шевченковского районного суда города Киева мужчина приговорен к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а также лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, а также должностей в органах государственной власти и местного самоуправления, сроком 3 года”, — сообщили в прокуратуре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по Украине прокатилась волна разоблачения должностных лиц на противоправных действиях — получении взяток, вероятно, незаконных пенсий и т.д. Однако, по мнению депутата Киевского городского совета 9 созыва, народного депутата Верховной Рады 7 и 8 созывов Леонида Емца, брать взятки прокуроров и судей побуждает небольшая зарплата. Подробнее о взгляде депутата читайте здесь.



