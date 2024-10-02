В Киеве девушка забеременела от отчима: мужчину будут судить за изнасилование

В Киеве мужчина изнасиловал падчерицу с врожденными психическими расстройствами. Девушка забеременела и родила ребенка. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской прокуратуры.



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48-летнего мужчину, уроженца города Горловка, будут судить за совершение преступления. Обвинительный акт в суд направила Оболонская окружная прокуратура Киева. Мужчине инкриминируют изнасилование 22-летней падчерицы, которая не способна осознавать последствия своих действий (ч. 2 ст. 152 УК Украины).

Мать девушки узнала о беременности после приема у врача-гинеколога. Девушка уже была на 6 месяце беременности.

"22-летняя девушка имеет проблемы с речью и не адаптирована к самостоятельной жизни, не способна осознавать последствия своих поступков и руководить ими, поэтому не смогла объяснить, что с ней случилось", — сообщили в прокуратуре.

Кто отец младенца выяснили только после рождения ребенка, проведя соответствующие экспертизы. Девушка забеременела от сожителя матери, живущего с семьей с 2019 года. Ему иногда доверяли присматривать за беспомощной падчерицей. Выяснилось, что, пользуясь состоянием девушки, сожитель матери вступал с ней в половые отношения.

"После рождения ребенка семья 22-летней девушки отказалась от новорожденной девочки. В настоящее время обвинительный акт в отношении отчима девушки направлен в суд. Мужчина находится под стражей”, – объяснили в прокуратуре.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.





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