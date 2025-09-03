В Печерском районе Киева директор гимназии №109 не пускала детей в школу, потому что они были в шортах, говоря, что они "нарушают дресс-код", об этом рассказали родители, передает КИЕВ24.

В Киеве детей не пустили в школу из-за шорт: что говорят в КГГА

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский подчеркнул, что нет стандарта или обязательства иметь какую-либо униформу в школах. Но каждое заведение имеет право утверждать правила внешнего вида учащихся. И в случае с Печерским районом – это вопрос коммуникации педагогов с детьми.

Мондриевский отмечает, что правила или пожелания относительно внешнего вида нужно детям объяснять, а не запрещать им вход в школу.

"Безусловно, если же были такие правила, нужно разбираться, и если они не были выполнены, то находить механизмы и способы объяснить, что правила нужно соблюдать. Но, безусловно, нельзя переходить границы и ограничивать ребенка получать знания. Сейчас уже начато служебное расследование. Мы обязательно разберемся и накажем того, кто либо превышал свои полномочия, либо должен был иначе действовать в этой ситуации", – подчеркнул чиновник.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в украинских школах начинают экспериментальный проект 12-летней школы. Об этом сообщил глава Комитета образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

"На сегодняшний день 11-летняя система обучения остается в России, Беларуси и Украине. 12-летняя — общепринятая во всей Европе. Этот стандарт приняла и Америка. Но главное, конечно, не только символизм. А то, что европейцы начнут признавать наши школьные аттестаты", — отметил председатель Комитета.

Предусмотрены два направления обучения: академическое и профессиональное. Академическое направление — более теоретическое, ориентированное на подготовку к поступлению в вуз. Профессиональное направление – сочетает полное среднее образование с получением профессии. Учащиеся параллельно приобретают практические навыки, позволяющие после школы уже работать по специальности. Экспериментальный проект продлится до 1 сентября 2027 года.