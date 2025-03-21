В Киеве более 30 человек держали в рабстве под видом рехаба для зависимых

В столице преступная группа содержала 31 человека в трудовой эксплуатации, прикрываясь деятельностью реабилитационного центра для людей с зависимостями. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Национальной полиции Украины.

Пострадавшие люди, которых эксплуатировали. Фото: НПУ

Сообщается, что злоумышленники забрали у пострадавших мобильные телефоны и документы, содержали их в антисанитарных условиях и не разрешали выходить за пределы двора. "Клиентов" центра принуждали к не оплачиваемому физическому труду. В настоящее время людей из так называемого реабилитационного центра освободили, а злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Сотрудники управления миграционной полиции столичного Главка совместно с работниками Голосеевского управления полиции задержали трех человек, организовавших на территории Киевской области торговлю людьми.

"Организовал преступную деятельность 45-летний уроженец Днепропетровской области, арендовавший в одном из поселков Киевской области частный дом. Он приобщил к сотрудничеству своих товарищей – мужчину и женщину, которые подыскивали на местных железнодорожных вокзалах находящихся в затруднительном положении граждан и предлагали им лечение в "реабилитационном центе", обещая жилье, питание, а также лечение от алко- и наркозависимости ", – говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что в действительности вместо обещанного лечения сообщники закрывали граждан в арендованном доме, забирали телефоны и документы и держали в антисанитарных условиях. Каждый день мужчины заставляли работать на строительных площадках по 11 часов в день, а женщин – обслуживать дом и готовить еду для этих людей из просроченных продуктов. В случае попытки побега над потерпевшими совершали физическое и психологическое насилие.

" Установлено, что никаких средств за проделанную работу потерпевшие не получали, а злоумышленники зарабатывали на их труде около 400 тыс. гривен в месяц. Всего правоохранители освободили из трудовой эксплуатации 31 человека, среди которых 6 женщин и 25 мужчин в возрасте от 21 до 60 лет, а во время обысков изъяли "черновые" записи, оружие и 5 автомобилей ", – сообщили в Нацполе.

Следователи полиции при процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры сообщили всем участникам группировки о подозрении по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (Торговля людьми, совершенная по предварительному сговору группой лиц). Суд избрал им меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что рынок труда в Украине находится в сложной ситуации.