В Киеве более 30 человек держали в рабстве под видом рехаба для зависимых

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Недилько Ксения
В столице преступная группа содержала 31 человека в трудовой эксплуатации, прикрываясь деятельностью реабилитационного центра для людей с зависимостями. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Национальной полиции Украины.
Пострадавшие люди, которых эксплуатировали. Фото: НПУ
Сообщается, что злоумышленники забрали у пострадавших мобильные телефоны и документы, содержали их в антисанитарных условиях и не разрешали выходить за пределы двора. "Клиентов" центра принуждали к не оплачиваемому физическому труду. В настоящее время людей из так называемого реабилитационного центра освободили, а злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.
Сотрудники управления миграционной полиции столичного Главка совместно с работниками Голосеевского управления полиции задержали трех человек, организовавших на территории Киевской области торговлю людьми.
В полиции отмечают, что в действительности вместо обещанного лечения сообщники закрывали граждан в арендованном доме, забирали телефоны и документы и держали в антисанитарных условиях. Каждый день мужчины заставляли работать на строительных площадках по 11 часов в день, а женщин – обслуживать дом и готовить еду для этих людей из просроченных продуктов. В случае попытки побега над потерпевшими совершали физическое и психологическое насилие.
Следователи полиции при процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры сообщили всем участникам группировки о подозрении по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (Торговля людьми, совершенная по предварительному сговору группой лиц). Суд избрал им меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что рынок труда в Украине находится в сложной ситуации.
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