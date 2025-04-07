В Киеве блокируют автомобили и выписывают штрафы: что происходит

В столице продолжают проводить мероприятия по габаритно-весовому контролю грузовых автомобилей на въездах в город.

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В Киевской городской военной администрации рассказали, что за последний месяц инспекторы "Укртрансбезопасности" осуществили сопровождение восьми грузовиков-нарушителей в пункты габаритно-весового контроля (ГВК). По результатам проведенных мер в суд передали семь протоколов в отношении водителей, отказавшихся в сопровождении в зону ГВК.

"Кроме того, чтобы предотвратить дальнейшее движение перегруженных грузовиков, в 12 случаях применялись блокировочные устройства к транспортным средствам. Общая сумма начисленных штрафов за нарушение габаритно-весовых норм составила 261 800 грн", — рассказали в КГВА.

Отмечается, что проведение усиленных проверок, сопровождение в пункты ГИК и введение штрафов – это превентивные мероприятия. Такие шаги, по данным КГВА, направлены на сохранение столичных дорог и снижение аварийности.

"Это часть комплексных действий для повышения безопасности дорожного движения и сохранения городской инфраструктуры. В связи с сезонным увеличением перевозок, особенно сыпучих материалов и строительного сырья, проверки автотранспорта на въездах в Киев могут быть усилены", — говорится в сообщении КГВА.

Также в городской военной администрации призвали перевозчиков соблюдать установленные нормы и правила, ведь от этого зависит состояние столичных дорог и безопасность каждого горожанина.

Напомним, в Киевском городском совете, как писал портал "Комментарии", анонсировали судьбоносное голосование во вторник, 8 апреля.



