В Киеве автобус протаранил автомобили и врезался в пешеходов (ВИДЕО)

В Киеве сегодня утром на Теремках автобус потерял управление, протаранил несколько автомобилей и врезался в толпу пешеходов. На видео очевидцев видно, что предварительно есть погибшие в результате ужасного ДТП.

ДТП в Киеве. Фото: скриншот из видео

Спасатели деблокируют людей из поврежденных автомобилей.

Официальная информация от правоохранителей или ГСЧС пока ожидается.

Информация обновляется.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Киев под ударом "шахедов": что известно

Обстрел Киева, взрывы в Киеве, прилеты в Киеве, пожар в Киеве

В Киеве с вечера и до поздней ночи вражеские "шахеды" атаковали город, из-за работы ПВО раздавались взрывы в некоторых районах столицы.

Как сообщил начальник Киевской ГВА Сергей Попко, силы обороны приложили максимум усилий, чтобы все БПЛА противника были обезврежены.

Однако в результате этой атаки дронов на столицу произошло падение обломков. В Оболонском и Деснянском районах упали на открытой территории. Были зафиксированы локальные пожары – горелая трава и подстилка. Без пострадавших и разрушений.

По данным КГГА, в Деснянском районе, где упали обломки дрона, возгорание произошло на территории парка "Муромец".

В Оболонском районе предварительно возгорание на набережной. Горели зеленые насаждения.