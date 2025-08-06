В Киеве суд объявил приговор женщине, которая убила владелицу арендованной квартиры и пыталась избавиться от тела. По результатам судебного разбирательства Соломенский районный суд признал подсудимую виновной в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и назначил наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы.

В Киеве арендаторка убила владелицу квартиры

Преступление произошло в сентябре 2022 года в одной из квартир на территории Соломенского района столицы. Во время бытового конфликта арендатор поругалась с владелицей жилья, которая выразила претензии относительно состояния жилья. В разгар спора женщина схватила сковороду и ударила ею хозяйку по голове. В результате травмы потерпевшая скончалась на месте.

После совершённого арендаторша попыталась скрыть преступление. Она завернула тело убитой в ковер, обмотала его скотчем, а уже на следующий день наняла двух бездомных, предложив им 1000 гривен за "работу". Женщина заверила, что в ковре — мертвая собака, которую нужно вынести из квартиры. Тело в мусорных пакетах и кабелях вынесли в контейнер, откуда он был вывезен на полигон.

Несмотря на недельные поиски на свалке, найти остатки жертвы не удалось. В то же время, экспертиза, проведенная в квартире с помощью реагента "BLUESTAR", обнаружила замытые следы крови, подтвердившие версию следствия.

В суде обвиняемая вина не признала и пыталась запутать следствие, выдвигая многочисленные альтернативные версии событий. Однако благодаря принципиальной позиции прокуратуры все попытки уйти от ответственности были опровергнуты.

В настоящее время осужденная находится под стражей. Досудебное расследование проводили следователи Соломенского управления полиции под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры города Киева.

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