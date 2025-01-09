В Киеве анонсировали проверки: тотальный аудит коснется бюджетных средств и земельных участков

В Киеве будет создана рабочая группа "Прозрачность и подотчетность". Специалисты будут проверять использование бюджетных средств, земельных участков в Киеве.

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Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отметил, что главными задачами группы будут:

- контроль за использованием бюджетных средств,

- мониторинг выполнения антикоррупционного законодательства, в частности ЗУ "О предотвращении коррупции",

- предотвращение, выявление и урегулирование конфликтов интересов.

По его словам, особое внимание будет уделено владельцам и пользователям земельных участков в Киеве. Группа "Прозрачность и подотчетность" будет работать над обнаружением уклонения от декларирования, налогообложения и надлежащего документального оформления земли. Кроме этого, будет осуществляться мониторинг относительно целевого использования участков.

В состав группы войдут представители Службы безопасности Украины, Бюро экономической безопасности, прокуратуры, Национальной полиции и других правоохранительных органов.

“Такие группы уже созданы с целью обеспечения осуществления мер по прозрачности и добродетели в областных военных администрациях, и они показали свою эффективность. В условиях войны эффективное, прозрачное использование ресурсов является важной составляющей безопасности и устойчивости”, — подчеркнул Ткаченко.

Напомним, что назначение Тимура Ткаченко начальником КМВА, как писал портал "Комментарии", вызвало немало вопросов. Эксперты видят в таком решении попытку расшатать ситуацию в Киеве и отстранить от принятия решений мэра столицы Виталия Кличко. При этом в Верховной Раде решение Зеленского одобряют и объясняют, что оно было необходимо.



