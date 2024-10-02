В Киеве анонсировали отключения газа: адреса

В одном из районов Киева будут отключаться газ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию АО "Киевгаз".



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“Вниманию жителей Шевченковского района. В связи с проведением ремонтных работ на подземном газопроводе, 8 октября с 9:00 до 18:00 распределение газа будет временно прекращено по ул. Большая Житомирская, в том числе дома № 32, 34, 38, 38Б, 40”, — предупредили в компании.

Потребителей, проживающих по указанным адресам, просят перекрыть краны на газопроводах перед газовыми приборами.

“Восстановление газораспределения будет осуществляться при отсутствии нарушений Правил безопасности систем газоснабжения. Просим предоставить представителям АО "Киевгаз" беспрепятственный доступ ко всем газифицированным помещениям домов", — обратились в компании к киевлянам.

Также потребителям напомнили, что в случае возникновения вопросов можно обращаться в компанию:

через личные сообщения на страницах "Киевгаза" Facebook,

через онлайн-поддержку в Telegram,

по телефонам контакт-центра: (044) 495-04-04 или (097) 495-11-04

по электронной почте [email protected]

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина на пороге очень сложной зимы. Эксперты и чиновники прогнозируют дефицит электроэнергии из-за разрушения и повреждения объектов энергосистемы. Однако к графикам отключений света могут добавиться и графики отключений газа.

Ситуация с газом, по словам Юрия Корольчука, может быть лучше, однако отключения возможны. Это будет дополнительной нагрузкой на все системы — и в электроэнергетике, и в газоснабжении — на трансформаторе, подстанции, газораспределительные станции.



