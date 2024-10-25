В хостеле Киева мужчина 47 раз ударил товарища ножом: что ему назначил суд

Такой приговор на днях вынес Шевченковский суд столицы.

Задержанный подозреваемый, фото: НПУ

Происшествие случилось в октябре 2021 года. Тогда в дежурную часть Шевченковского управления полиции обратилась администратор хостела на улице Жилянской и сообщила, что в одной из комнат она обнаружила мужчину без признаков жизни. На месте работали следственно-оперативные группы районного и Главного управления полиции, криминалистическая лаборатория и судебно-медицинский эксперт. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции г. Киев.

В дальнейшем правоохранители выяснили, что мужчина вместе со знакомым поселился в хостеле накануне. Там между ними произошел конфликт, во время которого злоумышленник нанес удары ножом товарищу и скрылся. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Судебно-медицинский эксперт обнаружил на теле погибшего 47 ножевых ранений. В ходе оперативно-розыскных мер полицейские задержали подозреваемого в течение часа неподалеку от места совершения преступления в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Это 51-летний житель Львовской области.

Тогда следователи при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по п. 4 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, и направили обвинительный акт в суд. В ходе досудебного расследования подозреваемый находился под стражей.

В настоящее время приговором Шевченковского районного суда города Киева злоумышленник за совершение уголовного правонарушения приговорен к 15 годам лишения свободы.

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