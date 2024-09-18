Служба безопасности завершила досудебное расследование в отношении четырех участников агентурно-боевой группы российского гру, которую СБУ нейтрализовала весной 2024 года. Благодаря доказательной базе, собранной украинской спецслужбой, нескольким злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию СБУ.

Иллюстративное фото

В канун 9 мая фигуранты готовили серию масштабных подрывов в строительных гипермаркетах и вблизи кафе в Киеве.

По материалам дела, такую задачу агенты получили от своего российского куратора Юрия Сизова – кадрового сотрудника главного управления генштаба вооруженных сил россии (более известного как гру).

По его указанию, агенты прибыли в Киев, где устанавливали взрывные устройства в трех строительных гипермаркетах.

Самодельная взрывчатка была замаскирована в упаковки из-под чая и должна была сдетонировать в гипермаркетах, чтобы нанести максимальный ущерб гражданскому населению.

Одновременно злоумышленники готовили еще один взрыв вблизи популярного столичного кафе. Для этого планировали заменять припаркованный рядом автомобиль.

Контрразведка и следователи СБУ сработали на опережение и предотвратили серию терактов. В результате многоэтапной спецоперации была пошагово задокументирована подрывная деятельность всей агентурно-боевой группы игру вместе с ее российским куратором.

Служба безопасности задержала вражеских агентов "на горячем", когда они устанавливали взрывные устройства в Киевском гипермаркете.

Со временем СБУ задержала еще двух участников вражеской группы. Ими оказались контрабандисты, переправлявшие из россии взрывчатку для исполнителей терактов.

Установлено, что по заказу российского гру поставщики взрывчатки должны были обеспечить "эвакуацию" одного из взрывателей на территорию россии. Его планировали довести до границы с россией и предоставить детальный инструктаж по его пересечению.

Кроме этого, как свидетельствуют материалы производства, сотрудник группы Юрий Сизов отвечал также за проведение диверсии, которая должна была состояться на Львовщине в феврале 2024 года. Тогда СБУ в очередной раз сработала на опережение и предотвратила взрывы на одном из предприятий оборонного назначения.

На основании собранных следователями СБУ доказательств будут судить обвиняемых в соответствии с совершенными ими преступлениями по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

▪ ч. 2⁠ ст. 111 (государственная измена);

▪ ч. 3⁠ ст. 113 (диверсия);

▪ ч. 2⁠⁠ ст. 258 (террористический акт);

▪ ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами и взрывчатыми устройствами);

▪ ч. 2 ст. 332 (организация незаконного пересечения государственной границы).

Расследование проводилось при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры.