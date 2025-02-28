В Днепре водитель остановился посреди Центрального моста, чтобы сделать селфи на фоне заката (ВИДЕО)

В Днепре на Центральном мосту мужчина остановился посреди проезжей части, чтобы сделать селфи на фоне заката. Для фото мужчина залез на крышу своего автомобиля. Видео было распространено в местных каналах.

Скриншот из видео

Сегодня же в патрульной полиции Днепропетровской области сообщили, что по факту нарушения правил дорожного движения водителем автомобиля Volkswagen патрульные оперативно отреагировали и обнаружили нарушителя. На него составили постановление по ч. 1 ст.122 КУоАП, а именно за нарушение правил остановки.

В полиции напоминают , что остановка запрещается:

- на железнодорожных переездах;

- на трамвайных путях;

- на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, а также в туннелях;

- на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случаев предпочтения в движении;

- на перекрестках и ближе 10 м от края перекрещивающейся проезжей части при отсутствии на них пешеходного перехода;

- ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а когда их нет — ближе 30 м от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;

- ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения;

- ближе 10 м от выездов с близлежащих территорий и непосредственно в месте выезда.

- в местах, где будет невозможен встречный разъезд или объезд остановившегося транспортного средства.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Днепре женщина пыталась покончить с собой, прыгнув с моста в ледяную реку. Об этом сообщают местные паблики. Удивительно, ее заметили патрульные, которые проезжали мимо противоположной полосы и бросились на спасение. Сейчас с женщиной работают специалисты.

На видео видно, как женщина, как ни в чем не бывало, идет себе по делам, потом ставит сумки и перелезает через ограждение. Патрульные, которые ехали по встречной полосе, остановились, включили проблесковые маячки, а полицейский побежал через весь мост, чтобы спасти отчаявшуюся женщину.