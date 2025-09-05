"Удобная схема" для Кличко и столичных властей: что происходит в школах Киева

1 сентября в Киеве разгорелся скандал — в столичную школу не пустили детей в шортах. Хотя это не самое плохое, что происходит в учебных заведениях Киева — случаются и другие "неадекватные ситуации".

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Депутат Киевского городского совета Ксения Семенова рассказала, как назначают директоров муниципальных школ Киева. Она напомнила, что в Киеве во время военного положения остановлены публичные конкурсы на директоров школ. Департамент назначает одних и тех же по кругу, предпочитая удобные для себя.

"Удобными — это, например, не замечать коррупции на тендерах. Когда крышу одну и ту же ремонтируют каждый год. Это реальный кейс", — пояснила депутат.

По ее словам, без открытых конкурсов на должности руководителей развитие школ невозможно. Семенова подчеркнула, что активный интересный учитель или директор из другого города не сможет в Киеве даже подумать о том, чтобы стать директором школы.

"Карьерной лестницы с завуча на директора или с директора частной школы на директора муниципальной в Киеве нет. Поэтому, несмотря на неадекватные ситуации, лица руководителей киевских школ не меняются. При чем здесь военное положение к возможности провести конкурс?", — отметила депутат.

Семенова подчеркнула, что город работает, школы и садики работают, конкурсы на директоров школ можно проводить.

"А не проводят, потому что так удобно городскому голове и директору департамента образования. Вот и все", — резюмировала Семенова.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как по мнению столичного депутата Витренко, Кличко довел Киев до сплошных пробок.



