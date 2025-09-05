"Удобная схема" для Кличко и столичных властей: что происходит в школах Киева

Рубрики
Кречмаровская Наталия
1 сентября в Киеве разгорелся скандал — в столичную школу не пустили детей в шортах. Хотя это не самое плохое, что происходит в учебных заведениях Киева — случаются и другие "неадекватные ситуации".
Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"
Депутат Киевского городского совета Ксения Семенова рассказала, как назначают директоров муниципальных школ Киева. Она напомнила, что в Киеве во время военного положения остановлены публичные конкурсы на директоров школ. Департамент назначает одних и тех же по кругу, предпочитая удобные для себя.
По ее словам, без открытых конкурсов на должности руководителей развитие школ невозможно. Семенова подчеркнула, что активный интересный учитель или директор из другого города не сможет в Киеве даже подумать о том, чтобы стать директором школы.
Семенова подчеркнула, что город работает, школы и садики работают, конкурсы на директоров школ можно проводить.
