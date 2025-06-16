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Удар по Киеву: где произошли прилеты

Оккупанты снова нанесли удары по Киеву

сегодня, 09:14
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Недилько Ксения

Этой ночью российский ударный беспилотник упал среди частного сектора на Русановских садах в Днепровском районе Киева. На месте падения – воронка. Чудом удалось избежать серьезных повреждений и жертв. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя КГВА Тимура Ткаченко.

Удар по Киеву: где произошли прилеты

Иллюстративное фото

Кроме этого, в результате атаки повреждены торговые павильоны в Дарницком районе.

Сейчас также фиксируют обломки сбитых вражеских дронов на нескольких локациях, в частности, в Днепровском районе. На месте уже отработали службы.

"По состоянию на утро известно об одном пострадавшем. Молодой парень 2004 года рождения в тяжелом состоянии госпитализирован в одну из столичных больниц. Наши медики самые лучшие и сделают все возможное, чтобы спасти юношу.

Благодарю каждого и каждую, кто в составе расчетов ПВО, спасательных команд, медицинских бригад — постоянно в готовности, постоянно нас бережет. От каждого киевлянина – спасибо!" – подчеркнул руководитель КГВА.

Удар по Киеву: где произошли прилеты - фото 2
Удар по Киеву: где произошли прилеты - фото 3
Удар по Киеву: где произошли прилеты - фото 4

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 15 июня в российском городе Елабуга в Татарстане зафиксирована атака беспилотников на особую экономическую зону "Алабуга", где расположено производство ударных дронов "Шахед" или "Герань". Местные жители публикуют в соцсетях фото и видео задымления на месте удара.

В соцсетях распространились кадры с последствиями удара по территории военного завода, построенного в 2023 году на территории промышленной зоны "Алабуга". По информации украинской разведки, именно здесь россияне наладили массовое производство дронов-камикадзе "Шахед" и беспилотников-приманок. По словам руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко, только в 2024 году в Елабуге изготовили более 6 тысяч "Шахедов" и тысячи дронов-обманок. В этом году завод планировал увеличить выпуск до 8-10 тысяч ударных дронов и 15 тысяч приманок.



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