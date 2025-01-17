logo

BTC/USD

101296.46

ETH/USD

3364.66

LTC/USD

139.47

USD/UAH

42.70

EUR/UAH

44.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Киев Удар по Киевщине: ранен ребенок
commentss НОВОСТИ Все новости

Удар по Киевщине: ранен ребенок

13-летний мальчик получил ранение из-за вражеского удара на Киевщине

сегодня, 07:28
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сегодня ночью произошла атака шахедов по Украине, громко было и в Киевской области. Из-за падения обломков сбитых целей во время атаки вражеских БПЛА в Киевскую область в одном из населенных пунктов ранения получил ребенок 2012 года рождения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию и.о. председателя Киевской ОГА Николая Калашника.

Удар по Киевщине: ранен ребенок

Последствия атаки "шахедов" на Киевщине. Фото: скриншот из видео

У мальчика подозрение на контузию и рваная рана бедра. Он госпитализирован в больницу. Ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также из-за падения обломков произошел пожар в кафе-магазине и пристроенной котельной на площади около 200 квадратных метров. Пожар локализован. Взрывной волной повреждено остекление соседнего дома.

"Прошу всех жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях пока опасность не пройдет", — подчеркнул Николай Калашник.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вчера в Харькове около 15 часов раздались взрывы. Позже городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что было попадание БПЛА в Слободском районе Харькова, из-за чего три человека пострадали.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что из-за удара повреждены два автомобиля, а медики оказывают помощь трем пострадавшим.

"Удар пришелся по проезжей части. Повреждены четыре авто. На данный момент трое пострадавших", — написал Игорь Терехов в 15:25.

Два мужчины и женщина получили легкие ранения в результате падения БпЛА в Слободском районе Харькова, сообщил Суспильному директор облцентра экстренной медпомощи Виктор Забашта. Медики решают, нужна ли госпитализация.

Игорь Терехов в 15:29 сообщил, что предварительно удар по Харькову был нанесен россиянами с помощью БПЛА типа "Молния".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости