Удар по Киевщине: ранен ребенок

Сегодня ночью произошла атака шахедов по Украине, громко было и в Киевской области. Из-за падения обломков сбитых целей во время атаки вражеских БПЛА в Киевскую область в одном из населенных пунктов ранения получил ребенок 2012 года рождения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию и.о. председателя Киевской ОГА Николая Калашника.

Последствия атаки "шахедов" на Киевщине. Фото: скриншот из видео

У мальчика подозрение на контузию и рваная рана бедра. Он госпитализирован в больницу. Ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также из-за падения обломков произошел пожар в кафе-магазине и пристроенной котельной на площади около 200 квадратных метров. Пожар локализован. Взрывной волной повреждено остекление соседнего дома.

" Прошу всех жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях пока опасность не пройдет ", — подчеркнул Николай Калашник.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вчера в Харькове около 15 часов раздались взрывы. Позже городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что было попадание БПЛА в Слободском районе Харькова, из-за чего три человека пострадали.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что из-за удара повреждены два автомобиля, а медики оказывают помощь трем пострадавшим.

"Удар пришелся по проезжей части. Повреждены четыре авто. На данный момент трое пострадавших", — написал Игорь Терехов в 15:25.

Два мужчины и женщина получили легкие ранения в результате падения БпЛА в Слободском районе Харькова, сообщил Суспильному директор облцентра экстренной медпомощи Виктор Забашта. Медики решают, нужна ли госпитализация.

Игорь Терехов в 15:29 сообщил, что предварительно удар по Харькову был нанесен россиянами с помощью БПЛА типа "Молния".