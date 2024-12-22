Удар по Броварам: шахед влетел в 25-этажку (ФОТО)

Киевская область. В результате вражеской атаки ударными беспилотниками возникло возгорание кровли и лифтовой 25-этажного жилого дома в городе Бровары. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Обстрелянный дом. Фото: ГСЧС Украины

Спасатели провели эвакуацию жильцов дома и деблокировку жителей одной из квартир.

Пожар ликвидирован. Информация о пострадавших пока не поступала.

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко ночью сообщал, что в одном из населенных пунктов в результате падения обломков сбитой цели произошло возгорание на крыше многоэтажки.

"Враг не прекращает атаки дронами на Киевщину. В одном из населенных пунктов области в результате падения обломков сбитой вражеской цели произошло возгорание крыши 25-этажного жилого дома. Информация о пострадавших и погибших не поступала. Оперативные службы производят эвакуацию людей, а также приступили к ликвидации последствий атаки. Пожар локализован", – отметил председатель ОВА.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня ночью в российских городах были слышны мощные взрывы. Об этом сообщает советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, следящий за ситуацией.

"Орловская область. В промежуток между 00:15 и 01:45 атакована нефтебаза "Стальной конь" в пригороде Орла. Россияне пытались сбивать системами ПВО и вертолетами. Бесполезно. После атаки возник пожар.

Ростовская область. Около полуночи в Ростове раздались 4 взрыва, после чего в городе возник "туман с едким запахом". Место возникновения "тумана" устанавливается. Также зафиксирована работа российской ПВО в Таганроге, Милерово и Каменск-Шахтинском", – сообщил Андрющенко.

К утру оккупационное минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь средствами ПВО 42 украинских беспилотников: 20 БПЛА уничтожено над территорией Орловской области, по 8 БПЛА – над Ростовской и Брянской областями, 5 – над Курской и один – над Кубанью.