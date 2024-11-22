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Убила кота, выбросив животное из окна: какое наказание получила киевлянка

Женщина была в состоянии алкогольного опьянения, когда совершила преступление

22 ноября 2024, 21:37
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Кречмаровская Наталия

Суд определил наказание жительнице Киева, которая выбросила кота с 8 этажа. Животное погибло. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-службы Киевской городской прокуратуры.

Убила кота, выбросив животное из окна: какое наказание получила киевлянка

Иллюстративное фото

Суд объявил обвинительный приговор 56-летней киевлянке в жестоком обращении с котом, что привело к гибели животного, совершенное активным способом (ч. 3 ст. 299 УК Украины).

"Суд признал ее виновной в жестоком обращении с котом, что привело к его гибели и назначило ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год", — сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что в суде прокурор доказал, что в сентябре 2024 года женщина в состоянии алкогольного опьянения выбросила из окна квартиры своего кота по кличке Персик. В результате падения животное, прожившее у владелицы 18 лет, умерло от полученных травм.

“Указанные события происходили днем, в результате чего свидетелями жестокого обращения стали соседи и случайные прохожие. В суде женщина свою вину признала полностью и раскаялась”, — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что одесситу сообщили о подозрении — его подозревают в попытке совершить террористический акт в Киеве (ч. 1 ст. 258 УК Украины).

В ходе следствия установили, что парень приехал из Одессы в столицу, чтобы совершить террористический акт по заказу, полученному через Telegram. Объектом совершения преступления стало админздание в Дарницком районе.

Заказчики преступления обещали исполнителю около 2 тысяч долларов США, однако обещанное "вознаграждение" он так и не получил.




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Источник: https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/pfbid02ah88UexUSCdruWhucgeXQPMHNaM21GJRAF2L6hEoUtYrvsf4iQDKs2WoUL8TdAeol?locale=ru_RU
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