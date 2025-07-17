У столичных депутатов заканчивается терпение: чем на самом деле занимается команда Кличко

На днях Верховная Рада Украины приняла в первом чтении изменения в государственный бюджет на 2025 год. Речь идет о законопроекте 13439-3. Некоторые народные депутаты заявляли, что, согласно этому законопроекту, у Киева заберут 8 млрд грн.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Раскритиковал решение парламента и мэр столицы Виталий Кличко. Однако столичные депутаты отметили, что враг столичного бюджета не решение власти, а команда Кличко.

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко заявил, что когда мэр Кличко кричит, что у Киева "забирают деньги", почему-то молчит о 14 миллиардах, которые не дошли до ВСУ.

Также столичный депутат предоставил факты — бюджет Киева в 2024 году составил более 100 млрд грн, а на конец года свободными остались 14,5 млрд грн.

То есть, по словам Витренко, субвенция из местного бюджета в государственный составила 5,3 млрд грн, эта сумма могла быть гораздо больше. Тем более, Киев, как отметил столичный депутат, занимает первое место по объему общих доходов бюджета среди городов Украины.

"Вместо этого имеем: хаотическое шоу с заменой брусчатки, плитки по всему городу, уничтожение культурного наследия под новые ТРЦ для друзей-застройщиков, тендеры под "своих" и бесконечный пиар "директора города" вместо реальной работы", — подчеркнул столичный депутат.

По словам Витренко, мэр Кличко рассказывает о "враждебных замыслах против Киева", однако главный враг эффективного бюджета — это его команда, коррумпированные руководители КП и его политические приоритеты. Столичный депутат убежден, что столица с таким бюджетом должна являться опорой для фронта, однако стала полигоном для пиара.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему Безуглая раскритиковала Кличко.



