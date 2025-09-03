У столичных депутатов лопнуло терпение: на Кличко посыпалась сокрушительная критика

Укрытий в Киеве не хватает – об этом знают давно и киевляне, и чиновники в высоких кабинетах. Однако на четвертом году войны жителям столицы приходится искать спасения в метро, паркингах или подвалах, когда в других городах давно действуют мобильные укрытия.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

О проблеме и путях ее решения рассказала депутат Киевского городского совета Ксения Семенова.

"Почему в Киеве нет модульных укрытий? В Харькове мобильные укрытия есть. В Запорожье мобильные укрытия есть. В Днепре, в Одессе, в Николаеве есть. В Киеве нет. Ну, то есть как нет. Предприятия для своих сотрудников ставят. Заправки на окружной для сотрудников ставят. Только у мэра Киева до сих пор тупо нет полномочий”, – объяснила ситуацию она.

Семенова рассказала, что несколько дней назад была на эфире, на котором депутат УДАРа рассказывал, что нет ГСНов на мобильные укрытия и в Киевской городской государственной администрации никто не хочет брать на себя ответственность.

"ГСН есть. Все города ими пользуются. С 1 августа они уже и официально утверждены по всем процедурам. Но в КГГА некому их покупать и ставить. В это время весь город сидит на станциях метро и в подземных паркингах. Но есть целые районы, где нет ни того, ни другого. По моему скромному мнению, только общественное давление заставит КГГА со вторым после государственного бюджетом не сливать деньги в парк "Наталка", а купить укрытия наконец-то", — убеждена она.

