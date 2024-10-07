У матери депутата Киевсовета конфискуют имущество: что стало причиной

В суде прокуроры доказали, что депутат Киевского городского совета совершил правонарушение, связанное с коррупцией. Поэтому мать депутата потеряет недешевое имущество. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской прокуратуры.

Иллюстративное фото

"Прокурорами Киевской городской прокуратуры доказано в судье совершение депутатом Киевского городского совета IX созыва административного правонарушения, связанного с коррупцией за нарушение установленных законом ограничений по получению подарков (ч. 1 ст. 172-5 КУоАП)", — говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуроры доказали, что в 2022 году мать депутата Киевсовета с помощью его помощника-консультанта приобрела у юридического лица RANGE ROVER SPORT 2020 выпуска за 65 тыс. грн.

Однако в своей декларации за 2023 год депутат отметил пользование машиной, указав ее стоимость более чем в 2,3 млн грн. Суд, исследовав материалы дела, признал приобретение автомобиля по значительно заниженной цене подарком близкому лицу депутата, что запрещено законом "О предотвращении коррупции".

"Шевченковским районным судом города Киева депутат признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 172-5 КУоАП и наложено взыскание в виде штрафа в размере 2550 грн с конфискацией подарка — автомобиля RANGE ROVER SPORT 2020 выпуска”, — говорится в сообщении прокуратуры.

При этом дело также рассматривалось Киевским апелляционным судом, однако решение суда первой инстанции оставили в силе.

В прокуратуре не сообщают, кто из столичных депутатов нарушил закон, однако, по информации СМИ, речь идет о депутате "УДАРа" Игоре Опадчем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как столичные власти уничтожают транспортную отрасль в Киеве.