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У Кличко снова неприятности: какие особые пропуска выдают в КГГА

КГГА разоблачили на выдаче "лишних" пропусков

сегодня, 21:15
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Кречмаровская Наталия

В столице Киевская городская военная администрация разоблачила случаи выдачи пропусков для движения во время комендантского часа без обоснованной необходимости. В КГВА сообщили, что пропуска выдают по квоте КГГА.

У Кличко снова неприятности: какие особые пропуска выдают в КГГА

Фото портал "Комментарии"

Начальник КГВА Тимур Ткаченко отметил, что на этой неделе активные киевляне обнаружили передвижение по городу автомобилей без каких-либо признаков спецтранспорта, но с пропусками для движения во время комендантского часа. А владельцы транспортных средств, по словам начальника военной администрации, не были причастны к предприятиям или службам, имеющим обоснованную необходимость передвигаться по городу ночью.

Отмечается, что на основании проверки номеров пропусков выявлено, что их выдали по квоте КГГА, где у заместителей председателя КГГА есть соответствующие полномочия.

Однако, по словам Тимура Ткаченко, четкого ответа по поводу выдачи тех или иных пропусков ему не предоставили.

"Впечатление, будто они выдаются по обычному запросу и по необходимости — потому что так хочется. Вопрос не только в том, что кто-то мог без необходимости получить право пренебрегать режимом комендантского часа. На этом могут быть завязаны коррупционные схемы", — отметил начальник КГВА.

При этом такую ситуацию могут использовать диверсанты, представители специальных вражеских служб, получив такие документы.

"Совершить преступление против нашей безопасности ночью, когда никто не видит, гораздо легче. Этими рисками будет заниматься Служба безопасности Украины", – отметил начальник КГВА.

Напомним, что в Киеве, как писал портал "Комментарии", проводили проверку пассажирских и грузовых перевозчиков, которую Киевская городская военная администрация объявила в январе 2025 года.



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Источник: https://t.me/VA_Kyiv/10739
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