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У Кличко ищут фиктивных инвалидов: у чиновника КГГА провели обыски

Кого из чиновников КГГА подозревают в фиктивном оформлении инвалидности

27 декабря 2024, 15:45
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Кречмаровская Наталия

В прошлые месяцы Украину всколыхнул скандал о массовых оформлениях фиктивных справок об инвалидности. Соответствующие справки были обнаружены у немалого количества чиновников, среди которых были прокуроры. Из-за чрезвычайно больших масштабов схемы решили даже ликвидировать МСЭК. Однако проверки вероятно фиктивных инвалидов продолжаются – 27 декабря 2024 года обыски провели у одного из столичных чиновников, работающего под руководством Виталия Кличко.

У Кличко ищут фиктивных инвалидов: у чиновника КГГА провели обыски

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Об утреннем визите полиции рассказал директор Департамента социальной и ветеранской политики Киевской городской государственной администрации Руслан Светлый.

"Сегодня утром следственным управлением Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве у меня дома проведен обыск по подозрению в якобы подделке документов относительно группы инвалидности и заболевания, которая стала ее причиной", — написал он на своей странице в Facebook.

Он опроверг свою причастность к фальсификации документов, отметил, что никакого правонарушения в истории болезни нет. Объяснил, что лечится с 2014 года, а вся документация есть в медицинской системе и соответствует действительности.

"Я убежден в своей правоте и готов защищать ее в суде", — подчеркнул чиновник КГГА.


У Кличко ищут фиктивных инвалидов: у чиновника КГГА провели обыски - фото 2


Напомним, что фиктивная инвалидность, как писал портал "Комментарии", вероятно, помогает уклониться от мобилизации и родственники украинских политиков. От призыва в ряды ВСУ, по данным издания "Факты", уклоняются и родственники народной депутатки, лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Издание привело несколько примеров вероятного уклонения от мобилизации людей, близких к Тимошенко.



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Источник: https://www.facebook.com/ruslansvitlyi/posts/pfbid0oUa7pcBDBq4QvrBDx5NV2uqHd6xHZ9udhKtm4EtJGmcW2iEb6UtG6J1pNcQs8RJMl
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