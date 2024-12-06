У Кличко хотят больше денег: депутаты заявляют о дискриминации

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Кречмаровская Наталия
Депутаты в Киевском городском совете жалуются на дискриминацию столицы со стороны государства по вопросу формирования городского бюджета. Об этом рассказала заместитель председателя КГГА, депутат Киевсовета от фракции "Удар" Анна Старостенко в эфире КИЕВ24, сообщает портал "Комментарии".
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По ее словам, подобная практика действует уже много лет.
Несмотря на такую норму, власти столицы, по словам депутата Киевсовета, продолжают поддерживать ВСУ и надеются на позитивную динамику в следующем году по наполнению бюджета.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киевской городской государственной администрации решили продолжить строительство дороги в аэропорт "Киев" (Жуляны). Работы будут стоить 1,6 млрд. грн. По словам доктора экономических наук, заместителя Министра образования и науки Украины, депутата Киевского городского совета Андрея Витренко, если дорога опасна для транспорта и мешает логистике, то ее ремонт оправдан. Однако, по мнению Витренко, строить новый путь к месту, которое не обслуживает пассажиров и не является критическим в нынешних условиях, вряд ли является первоочередной потребностью.
"Столичная власть решила, что киевлянам, которые ежедневно страдают от атак россиян, вместо безопасности и победы нужны "зрелища", а мэру — пиар в разгар войны", — отметил депутат.
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