У Кличко хотят больше денег: депутаты заявляют о дискриминации

Депутаты в Киевском городском совете жалуются на дискриминацию столицы со стороны государства по вопросу формирования городского бюджета. Об этом рассказала заместитель председателя КГГА, депутат Киевсовета от фракции "Удар" Анна Старостенко в эфире КИЕВ24, сообщает портал "Комментарии".

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По ее словам, подобная практика действует уже много лет.

“В столице забирают 60% налога с физических лиц. Во всех других украинских регионах забирают только 40%, а 60 оставляют, то для Киева действует уже много лет дискриминационная норма. Более того, НДФЛ военный, а в Киеве это большое количество, идет в государственный бюджет”, — отметила она.

Несмотря на такую норму, власти столицы, по словам депутата Киевсовета, продолжают поддерживать ВСУ и надеются на позитивную динамику в следующем году по наполнению бюджета.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киевской городской государственной администрации решили продолжить строительство дороги в аэропорт "Киев" (Жуляны). Работы будут стоить 1,6 млрд. грн. По словам доктора экономических наук, заместителя Министра образования и науки Украины, депутата Киевского городского совета Андрея Витренко, если дорога опасна для транспорта и мешает логистике, то ее ремонт оправдан. Однако, по мнению Витренко, строить новый путь к месту, которое не обслуживает пассажиров и не является критическим в нынешних условиях, вряд ли является первоочередной потребностью.

"Столичная власть решила, что киевлянам, которые ежедневно страдают от атак россиян, вместо безопасности и победы нужны "зрелища", а мэру — пиар в разгар войны", — отметил депутат.