Три киевлянина и наркозависимая женщина работали против ВСУ: что они делали

Служба безопасности и Национальная полиция задержали в Киеве еще четырех приспешников спецслужб россии, поджигавших авто Сил обороны. Злоумышленниками оказались трое местных мужчин и одна наркозависимая женщина в возрасте от 21 до 34 лет. Двое из фигурантов уже привлекались к уголовной ответственности за кражи и наркоторговлю. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Службы безопасности Украины.

Задержанная подозреваемая, фото: СБУ

Раньше все они отдельно друг от друга искали скорый заработок на Телеграм-каналах. Таким образом, фигуранты попали "в расчет" российских спецслужб, которые предложили им деньги в обмен на сотрудничество.

По указанию оккупантов их приспешники подыскивали места парковки военных авто, а затем поджигали их с помощью легковоспламеняющихся смесей.

В течение суток фигуранты сожгли два служебных внедорожника и мультивен украинских защитников, которые находились в столице после выполнения боевых задач на фронте.

Находясь на месте преступления, злоумышленники фиксировали возгорание на камеры своих мобильных телефонов для "отчетов" российским кураторам.

Все четыре злоумышленника были задержаны в течение нескольких часов "по горячим следам" после совершения преступлений.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным (в соответствии с совершенными преступлениями) о подозрении по ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Преступные действия двух фигурантов дополнительно квалифицированы как совершенные по предварительному сговору группой лиц.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет лишения свободы.







