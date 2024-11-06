Транспортный коллапс в Киеве: почему закрыли станции метро

В столичном метрополитене возникла чрезвычайная ситуация — на рельсы упал человек. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской государственной администрации.

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Из-за чрезвычайного происшествия станции метро синей ветки "Дворец "Украина", "Лыбидская", "Голосеевская" и "Демеевская" закрыты на вход для пассажиров.

В КГГА предупредили, что движение поездов на линии организовано от станции "Героев Днепра" до станции "Олимпийская" и от станции "Теремки" до станции "Васильковская".

“На станции "Лыбидская" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители. Об изменениях и возобновлении движения будет сообщено дополнительно”, — сообщили в КГГА.

Между тем местные паблики сообщают об огромных очередях на общественный транспорт через закрытые станции метро.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве провели тендер на закупку пассажирских самоходных трамвайных вагонов.

Закупку вагонов длиной более 26 метров с низким уровнем пола 100% объявило КП Киевпастранс. Ожидаемая стоимость закупки составила 493 млн грн, а в торгах победил единственный участник ООО "Татра-Юг" с финальным предложением в 490,6 млн грн. По условиям контракта, поставки трамваев должны состояться конца 2025 года. Закупаемые трамвайные вагоны имеют длину более 26 метров и обеспечивают 100% низкий уровень пола для удобства маломобильных групп населения.

Подробнее об условиях закупки и что известно о победителе электронных торгов можно узнать по ссылке.



