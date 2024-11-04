Трагическое ДТП в Киеве: почему автобус врезался в машины

Правоохранители Киева установили, что 38-летний водитель автобуса Mercedes-Benz, двигаясь по улице Академика Заболотного, совершил наезд на автомобили Niva и Mitsubishi, которые остановились, чтобы починить один из сломавшихся во время движения автомобилей. После столкновения с транспортными средствами автобус в неуправляемом состоянии выехал за пределы дороги. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Киева.

ДТП в Киеве. Фото: НПУ

В результате аварии пассажир автомобиля Niva погиб на месте происшествия. Четверо человек, водители автобуса и двух других автомобилей и пассажир Mitsubishi, получили тяжелые травмы и были госпитализированы в больницу.

Следователи внесли информацию о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкое телесное повреждение.

Полиция Киева призывает водителей быть внимательными за рулем, следить за дорожной обстановкой, соответственно реагировать на ее смену, не отвлекаться от управления транспортным средством и не пренебрегать правилами дорожного движения. Помните, что несоблюдение одного из этих правил может привести к аварии с трагическими последствиями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

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Спасатели деблокировали людей из истерзанных автомобилей.











