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Трагедия в киевском метро: что произошло

В киевском метрополитене спасатели деблокировали тело мужчины

сегодня, 08:27
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Недилько Ксения

Вчера около 21:27 от работников киевского метрополитена спасателям поступило сообщение о том, что на станции метро "Вырлица" на путь под поезд упал человек. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Трагедия в киевском метро: что произошло

Спасатели деблокировали тело мужчины в метро Киева

Чрезвычайники обнаружили тело мужчины под третьим вагоном, примерно в 70 метрах от платформы.

Погибшего деблокировали и подняли на платформу. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.                                                                                                                                              

Трагедия в киевском метро: что произошло - фото 2
Трагедия в киевском метро: что произошло - фото 3

Напомним, портал "Комментарии" писал, что утром 8 марта спасатели проинформировали, что количество погибших в результате российских ударов в Доброполье на Донетчине выросло по меньшей мере до 11, еще 30 человек ранены. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ГСЧС.

Вечером 7 марта российские войска нанесли удар по центру Доброполья. Погибли не менее 11 человек, еще 30 получили ранения. Спасатели добавляют, что повреждены 8 пятиэтажных домов, админздание и 30 автомобилей. Возникли пожары в жилых домах и административном здании.

"Во время тушения огня оккупанты нанесли повторный удар (вероятно, "Шахедом"), повредив пожарную машину. Несмотря на угрозу, спасатели продолжают работать. Локализован пожар в 20 квартирах, ликвидировано три возгорания общей площадью 190 кв. м", — говорится в сообщении.                                                                                                             



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