В Киеве немало проблем требуют немедленного решения, однако столичная власть не спешит. Об этом свидетельствуют коррупционные скандалы, которые просто сыплются на головы киевским чиновникам. За решение принимается Киевская городская военная администрация.

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Начальник КГВА Тимур Ткаченко указал на сферу, где возможны масштабные злоупотребления и коррупционные схемы. Уже даже открыты соответствующие производства и сообщено о подозрениях некоторым должностным лицам, а Киевский городской голова Виталий Кличко не принимает решений, чтобы преодолеть коррупцию. Причина – ему такая ситуация выгодна – убежден Ткаченко. Речь идет о сфере пассажирских перевозок.

Начальник КГВА напомнил, что в Киеве до конца 2022 года планировали перевести весь транспорт на безналичную оплату. Речь идет не только о коммунальных, но и о частных перевозчиках. Однако бывшему начальнику военной администрации дали на подпись документ, отложивший решение "до окончания войны".

"Почему? Потому что это выгодно тем, кто работает с наличными. Коммунальный транспорт — уже без наличных денег. А маршрутки — до сих пор. Чистый кэш. Без учета. Без контроля. Кто выиграет? Точно не киевляне. Бюджет теряет сотни миллионов гривен", — пояснил Ткаченко.

Руководитель КГВА напомнил, что в начале этого года правоохранители сообщили чиновникам КГГА о подозрениях в требовании "откатов" от перевозчиков. Однако уверил, что решение есть.

"Этим вопросом занимается военная администрация. И громада уже высказалась — петиция набрала необходимые голоса. Теперь пора действовать. Мэр не инициирует изменений — потому что это невыгодно. Поэтому мы инициируем. Новое решение. Со сроками. С ответственными. Чтобы киевляне знали — за что и кто отвечает", — анонсировал изменения в Киеве Ткаченко.

Напомним, Кличко, как писал портал "Комментарии", нашел "защиту" от начальника КГВА.