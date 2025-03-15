Ткаченко резко раскритиковал решение Кличко: за что придется отвечать мэру Киева

В феврале в Киеве провели конкурс на определение управителей многоквартирных домов, после чего киевлян шокировали новыми тарифами – они выросли почти вдвое.

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Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко прокомментировал ситуацию и пообещал ее исправить.

По его словам, городские власти решили, что киевляне должны платить вдвое больше за управление домами.

Кто за это отвечает? Виталий Кличко знает обо всем, ведь именно его заместитель это организовал. Но ничего не сделал, чтобы остановить аферу. Как всегда, прикрылись военными. Генерал Попко (тогда начальник КГВА) подписал распоряжение о проведении конкурса на управляющих домов в ноябре 2024 года. Вместо защиты киевлян – кулуарные решения, ложащиеся огромным бременем на каждую семью”, — пояснил Ткаченко.

Начальник КГВА подчеркнул, что отменит это, ведь есть все правовые основания. Также порекомендовал районам аннулировать результаты конкурса.

“Обратись в Государственную аудиторскую службу Украины, чтобы проверить экономическую обоснованность тарифов. Прозрачно проведем новый конкурс, где киевляне будут знать, кто и за что отвечает”, — отметил Ткаченко.

Начальник КГВА также пояснил, что все прекрасно понимали, что тариф 2017 давно нуждался в пересмотре. Но городские власти не решались принять это решение самостоятельно и вовремя (в отличие от других мэров городов-миллионников), потому что это непопулярный шаг.

"Это нужно было делать раньше, честно и прозрачно, а не сейчас – в военное время, когда люди и так платят огромную цену. И точно не перекладывать ответственность на военного генерала. Насколько же это низко – использовать генерала, чтобы прикрыть свои схемы и уклониться от ответственности. Интересное совпадение? Не думаю”, — подчеркнул Ткаченко.

По его словам, одновременно с повышением тарифов мэр забрал у районных администраций право единолично назначать руководителей управляющих компаний – именно тех, куда уйдут деньги от увеличения тарифа.

Ткаченко пояснил, что на самом деле тарифная политика должна меняться открыто с привлечением экспертов и предварительным обсуждением с киевлянами.

По убеждению начальника КГВА, любое повышение должно быть обоснованным, прозрачным и понятным людям, а не кулуарным решением, принятым в ручном режиме во время войны.

Напомним, что власть в Киеве, как писал портал "Комментарии", сыпется, а Кличко получает больше полномочий.



