Ткаченко резко раскритиковал решение Кличко: за что придется отвечать мэру Киева

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Кречмаровская Наталия
В феврале в Киеве провели конкурс на определение управителей многоквартирных домов, после чего киевлян шокировали новыми тарифами – они выросли почти вдвое.
Фото портал "Комментарии"
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко прокомментировал ситуацию и пообещал ее исправить.
По его словам, городские власти решили, что киевляне должны платить вдвое больше за управление домами.
Начальник КГВА подчеркнул, что отменит это, ведь есть все правовые основания. Также порекомендовал районам аннулировать результаты конкурса.
Начальник КГВА также пояснил, что все прекрасно понимали, что тариф 2017 давно нуждался в пересмотре. Но городские власти не решались принять это решение самостоятельно и вовремя (в отличие от других мэров городов-миллионников), потому что это непопулярный шаг.
По его словам, одновременно с повышением тарифов мэр забрал у районных администраций право единолично назначать руководителей управляющих компаний – именно тех, куда уйдут деньги от увеличения тарифа.
Ткаченко пояснил, что на самом деле тарифная политика должна меняться открыто с привлечением экспертов и предварительным обсуждением с киевлянами.
По убеждению начальника КГВА, любое повышение должно быть обоснованным, прозрачным и понятным людям, а не кулуарным решением, принятым в ручном режиме во время войны.
Напомним, что власть в Киеве, как писал портал "Комментарии", сыпется, а Кличко получает больше полномочий.
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