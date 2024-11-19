Теракт в Киеве возле админздания совершил одессит: что известно

Одесситу сообщили о подозрении — его подозревают в попытке совершить террористический акт в Киеве (ч. 1 ст. 258 УК Украины). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генерального прокурора.

Фото Киевской городской прокуратуры

В ходе следствия установили, что парень приехал из Одессы в столицу, чтобы совершить террористический акт по заказу, полученному через Telegram. Объектом совершения преступления стало админздание в Дарницком районе.

“По словам подозреваемого, он не знал, что это за здание. Получив геолокацию, парень опрокинул через забор самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями. После этого он отошел на безопасное расстояние и дистанционно привел его в действие. Теракт парень совершил днем, рассчитывая на то, что в результате таких действий будут жертвы. Впрочем, никто не пострадал”, – говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Заказчики преступления обещали исполнителю около 2 тысяч долларов США, однако обещанное "вознаграждение" он так и не получил.

Совершив одно преступление, злоумышленник не остановился – правоохранители задержали его в Одессе после того, как он приобрел средства для производства еще одного взрывного устройства. В ходе расследования устанавливаются его сообщники, а также проверяется причастность к аналогичным преступлениям, совершаемым по заказу.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.





Ранее портал "Комментарии" сообщал, что СБУ удалось предупредить несколько террористических актов в Украине. Узнать подробнее, где злоумышленники планировали теракты можно по ссылке.



