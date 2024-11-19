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Теракт в Киеве возле админздания совершил одессит: что известно

Злоумышленник совершил теракт днем, в надежде на большое количество жертв

сегодня, 14:05
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Кречмаровская Наталия

Одесситу сообщили о подозрении — его подозревают в попытке совершить террористический акт в Киеве (ч. 1 ст. 258 УК Украины). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генерального прокурора.

Теракт в Киеве возле админздания совершил одессит: что известно

Фото Киевской городской прокуратуры

В ходе следствия установили, что парень приехал из Одессы в столицу, чтобы совершить террористический акт по заказу, полученному через Telegram. Объектом совершения преступления стало админздание в Дарницком районе.

“По словам подозреваемого, он не знал, что это за здание. Получив геолокацию, парень опрокинул через забор самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями. После этого он отошел на безопасное расстояние и дистанционно привел его в действие. Теракт парень совершил днем, рассчитывая на то, что в результате таких действий будут жертвы. Впрочем, никто не пострадал”, – говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Заказчики преступления обещали исполнителю около 2 тысяч долларов США, однако обещанное "вознаграждение" он так и не получил.

Совершив одно преступление, злоумышленник не остановился – правоохранители задержали его в Одессе после того, как он приобрел средства для производства еще одного взрывного устройства. В ходе расследования устанавливаются его сообщники, а также проверяется причастность к аналогичным преступлениям, совершаемым по заказу.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Теракт в Киеве возле админздания совершил одессит: что известно - фото 2
Теракт в Киеве возле админздания совершил одессит: что известно - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что СБУ удалось предупредить несколько террористических актов в Украине. Узнать подробнее, где злоумышленники планировали теракты можно по ссылке.




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Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/zaklav-samorobnii-vibuxovii-pristrii-bilya-adminbudivli-u-kijevi-odesitu-povidomleno-pro-pidozru-u-vcinenni-teraktu
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