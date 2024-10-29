Теплосети в Киеве уже не выдерживают, хотя отопительный сезон еще полноценно не начался

Начало отопительного сезона в Киеве даже полноценно не началось, а в городе уже возникают аварийные ситуации на теплосетях. Официально отопление в жилых домах это не подключают, поэтому и нагрузка на теплосети должна быть меньше. Однако даже такой режим работы трубы не выдерживают. Очередной порыв произошел на улице Большой Васильковской, сообщает портал "Комментарии".



Утечка воды на Васильковской. Фото из открытых источников

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко прокомментировал состояние жилищно-коммунального хозяйства в столице. "Я ведь вам говорил, что в Киеве не отопительный сезон начинается, а период обнаружения порывов теплосети. Очередную обнаружили. Ну, в смысле, подали тепло в дома, оно и порвало”, — отметил он.

Причину появления пара на улице объяснили также в КП "Киевтеплоэнерго". Там сообщили, что утечку на улице Большой Васильковской локализовали.

"Сегодня около 7 утра на ул. Большая Васильковская, 84 произошло эксплуатационное повреждение в тепловой камере, в результате произошла утечка воды через люк и дренажные каналы на проезжую часть”, — отметили в коммунальном предприятии.

Специалисты локализовали повреждения. Аварийно-восстановительная бригада Киевтеплоэнерго перекрыла теплоноситель, обследует локацию и оперативно выполнит ремонтные работы в теплокамере.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что подавать теплоноситель в жилые дома Киева будут, когда снизится температура атмосферного воздуха. По данным заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, подключение домов к теплу ожидается в конце октября — начале ноября. Почему в столице откладывают подачу тепла в жилищный фонд, читайте по ссылке.



