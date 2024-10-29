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Теплосети в Киеве уже не выдерживают, хотя отопительный сезон еще полноценно не начался

Причины утечки на улице Большой Васильковской

сегодня, 11:34
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Кречмаровская Наталия

Начало отопительного сезона в Киеве даже полноценно не началось, а в городе уже возникают аварийные ситуации на теплосетях. Официально отопление в жилых домах это не подключают, поэтому и нагрузка на теплосети должна быть меньше. Однако даже такой режим работы трубы не выдерживают. Очередной порыв произошел на улице Большой Васильковской, сообщает портал "Комментарии".

Теплосети в Киеве уже не выдерживают, хотя отопительный сезон еще полноценно не начался

Утечка воды на Васильковской. Фото из открытых источников

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко прокомментировал состояние жилищно-коммунального хозяйства в столице. "Я ведь вам говорил, что в Киеве не отопительный сезон начинается, а период обнаружения порывов теплосети. Очередную обнаружили. Ну, в смысле, подали тепло в дома, оно и порвало”, — отметил он.

Причину появления пара на улице объяснили также в КП "Киевтеплоэнерго". Там сообщили, что утечку на улице Большой Васильковской локализовали.

"Сегодня около 7 утра на ул. Большая Васильковская, 84 произошло эксплуатационное повреждение в тепловой камере, в результате произошла утечка воды через люк и дренажные каналы на проезжую часть”, — отметили в коммунальном предприятии.

Специалисты локализовали повреждения. Аварийно-восстановительная бригада Киевтеплоэнерго перекрыла теплоноситель, обследует локацию и оперативно выполнит ремонтные работы в теплокамере.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что подавать теплоноситель в жилые дома Киева будут, когда снизится температура атмосферного воздуха. По данным заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, подключение домов к теплу ожидается в конце октября — начале ноября. Почему в столице откладывают подачу тепла в жилищный фонд, читайте по ссылке.




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