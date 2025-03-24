logo

BTC/USD

88282.76

ETH/USD

2083.68

LTC/USD

94.20

USD/UAH

41.79

EUR/UAH

45.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Киев Тендер на строительство в Киеве стоимостью более 63 млн грн отменили: что стало причиной
commentss НОВОСТИ Все новости

Тендер на строительство в Киеве стоимостью более 63 млн грн отменили: что стало причиной

Что планировали построить в Киеве свыше 63 млн грн

сегодня, 16:48
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Киеве объявили тендер на строительство постройки двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия для лицея. Однако, как сообщили в Бюро экономической безопасности Украины, проведение закупки было отменено. Причиной называют выявленные нарушения, которые относятся к участникам закупки.

Тендер на строительство в Киеве стоимостью более 63 млн грн отменили: что стало причиной

Фото БЭБ

В БЭБ рассказали, что нарушения в тендере на сумму свыше 63 млн грн выявили аналитики бюро во время мониторинга публичных закупок. Отмечается, что тендер объявил одно из управлений образования районной государственной администрации в Киеве.

"Специалисты Бюро экономической безопасности провели аналитическое исследование тендерной документации и выявили ряд нарушений, касающихся участников закупки. Сотрудники теруправления направили в адрес заказчика рекомендательное письмо с выявленными рисками", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после проведенной проверки управление образования отклонило предложения участников с нарушениями, а сам тендер был отменен.

"Таким образом, аналитики Территориального управления БЭБ в г. Киеве предупредили растрату более 63 млн грн из местного бюджета", — пояснили в БЭБ.

В бюро не указали, где планировалось строительство укрытия. Однако на сайте публичных закупок Prozorro размещен тендер ожидаемой стоимостью 64 215 584 грн. Закупку объявило управление образования Святошинского районного в городе Киеве государственной администрации. Речь шла о строительстве в лицее Эко №198 на земельном участке по адресу: бульв. Жюля Верна, девятая в Святошинском районе г. Киев. Тендер был обнародован 31 января 2025 года. Предложения предоставили две отклоненные компании.


Тендер на строительство в Киеве стоимостью более 63 млн грн отменили: что стало причиной - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал о тендере на строительство стоимостью 130 млн грн.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://esbu.gov.ua/news/analityky-beb-u-kyievi-uperedyly-roztratu-derzhkoshtiv-na-ponad-63-mln-hrn
Теги:

Новости

Все новости