Тендер на строительство в Киеве стоимостью более 63 млн грн отменили: что стало причиной

В Киеве объявили тендер на строительство постройки двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия для лицея. Однако, как сообщили в Бюро экономической безопасности Украины, проведение закупки было отменено. Причиной называют выявленные нарушения, которые относятся к участникам закупки.

Фото БЭБ

В БЭБ рассказали, что нарушения в тендере на сумму свыше 63 млн грн выявили аналитики бюро во время мониторинга публичных закупок. Отмечается, что тендер объявил одно из управлений образования районной государственной администрации в Киеве.

"Специалисты Бюро экономической безопасности провели аналитическое исследование тендерной документации и выявили ряд нарушений, касающихся участников закупки. Сотрудники теруправления направили в адрес заказчика рекомендательное письмо с выявленными рисками", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после проведенной проверки управление образования отклонило предложения участников с нарушениями, а сам тендер был отменен.

"Таким образом, аналитики Территориального управления БЭБ в г. Киеве предупредили растрату более 63 млн грн из местного бюджета", — пояснили в БЭБ.

В бюро не указали, где планировалось строительство укрытия. Однако на сайте публичных закупок Prozorro размещен тендер ожидаемой стоимостью 64 215 584 грн. Закупку объявило управление образования Святошинского районного в городе Киеве государственной администрации. Речь шла о строительстве в лицее Эко №198 на земельном участке по адресу: бульв. Жюля Верна, девятая в Святошинском районе г. Киев. Тендер был обнародован 31 января 2025 года. Предложения предоставили две отклоненные компании.





Напомним, портал "Комментарии" писал о тендере на строительство стоимостью 130 млн грн.