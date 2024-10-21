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Таблетки для похудения с "сюрпризом" продавали в Киеве (ФОТО)

Какое наказание грозит злоумышленникам

21 октября 2024, 20:23
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Кречмаровская Наталия

В Киеве работала организованная группа, которая через Интернет-магазин и соцсети продавала таблетки для похудения с содержанием психотропных веществ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской прокуратуры.

Таблетки для похудения с "сюрпризом" продавали в Киеве (ФОТО)

Фото Киевской городской прокуратуры

О подозрении сообщили участникам организованной преступной группы по фактам совершения особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота психотропных веществ (ч. 3 ст. 307 УК Украины).

В ходе проведения досудебного расследования установило, что 25-летний киевлянин организовал и возглавил преступную группу, которая сбывала таблетки для похудения с содержанием психотропного вещества – сибутрамина. В группе работали четыре участника.

"Организатор группы обеспечивал бесперебойное поступление оптовых партий товара для их фасовки и последующей продажи, контролировал непосредственный сбыт и устанавливал график работы и задания для других участников группировки. Также он вел "бухгалтерию" и делил заработанные деньги между фигурантами, — сообщили в прокуратуре.

В свою очередь другие участники преступной группы осуществляли розничный незаконный сбыт таблеток для похудения через Интернет-магазин, где принимали заказы онлайн, и социальные сети, отправляя товары клиентам по почте по всей Украине.

В ходе досудебного расследования была проведена 4 оперативная закупка таблеток с содержанием психотропных веществ на общую сумму 65 000 грн.

Во время проведения обысков по местам проживания фигурантов и в помещении их офиса правоохранители изъяли более 30 000 таблеток с содержанием психотропного вещества – сибутрамин на общую сумму более 3,6 млн гривен.

Фигурантам сообщили о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Таблетки для похудения с ”сюрпризом” продавали в Киеве (ФОТО) - фото 2
Таблетки для похудения с ”сюрпризом” продавали в Киеве (ФОТО) - фото 3
Таблетки для похудения с ”сюрпризом” продавали в Киеве (ФОТО) - фото 4
Таблетки для похудения с ”сюрпризом” продавали в Киеве (ФОТО) - фото 5
Таблетки для похудения с ”сюрпризом” продавали в Киеве (ФОТО) - фото 6
Таблетки для похудения с ”сюрпризом” продавали в Киеве (ФОТО) - фото 7
Таблетки для похудения с ”сюрпризом” продавали в Киеве (ФОТО) - фото 8
Таблетки для похудения с ”сюрпризом” продавали в Киеве (ФОТО) - фото 9



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве и области разоблачили нелегальное производство товаров.




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Источник: https://kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=372465
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