Свидание на $50 000: в Киеве девушка обворовала кавалера после вечера вместе

В Киеве полицейские задержали 22-летнюю девушку, которая уже на первом свидании обокрала мужчину почти на 50 тысяч долларов.

В Киеве девушка обокрала мужчину на свидании

Как выяснили правоохранители, вечером мужчина познакомился с молодой женщиной и пригласил её к себе домой. Они вместе выпивали, после чего хозяин уснул. Этим и воспользовалась гостья — увидела наличные в сумке и тихо исчезла вместе с деньгами.

Мужчина обнаружил пропажу средств и обратился в полицию. Менее чем за сутки злоумышленницу нашли и задержали. Во время обыска у неё изъяли большую часть украденных долларов, а также наличные в гривнах.

Девушке сообщили о подозрении в краже в особо крупных размерах, совершённой во время военного положения. Ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суд уже избрал ей меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что киевские прокуроры совместно с полицией накрыли большую схему мошенничества: в столице прекратили работу ряда фейковых колл-центров, выдававших себя за банковские учреждения, инвесткомпании или криптосервисы.



Схема работала так: операторы звонили по телефону людям и предлагали "выгодно вложить деньги" в криптовалюту или торговлю на бирже. Чтобы получить прибыль, жертвы должны были передать личные данные, доступ к аккаунтам или даже к собственным банковским счетам.



А еще – в офисах обнаружили символику России, портреты путина, благодарности от ФСБ и бланки с российскими документами. Сейчас проверяют, откуда все это.

