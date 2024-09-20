Суд запретил строить ТРЦ в Киеве: незаконное решение принял Киевсовет

Киевский городской совет дал разрешение на строительство торгово-развлекательного комплекса на берегу озера Вирлица. Однако Верховный суд принял другое решение. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-службы Киевской городской прокуратуры.



Фото Киевской городской прокуратуры

"Суд вернул в коммунальную собственность земельный участок, выделенный Киевсоветом частному обществу. Установлено, что участок возле озера Вырлица, который еще с 1994 года зарезервирован как ценная природная территория, имеющая значительную рекреационную ценность, Киевсовет отвел частной структуре под строительство торгово-развлекательного и офисно-выставочного комплекса", — сообщили в прокуратуре.

Проверив информацию, прокуроры Специализированной экологической прокуратуры и Дарницкой окружной прокуратуры города Киева обратились с иском в Хозяйственный суд Киева. Прокуроры потребовали признать решение Киевсовета незаконным. Также прокуроры просили суд признать недействительным договор аренды земли.

"Верховный суд подтвердил законность и обоснованность постановления Северного апелляционного хозяйственного суда, которым иск прокуроров удовлетворен", — говорится в сообщении прокуратуры.

Суд признал, что спорный участок находится в пределах прибрежной защитной полосы озера Вирлица и в пределах его акватории. В связи с этим предоставление этой земли под коммерческую застройку является грубым нарушением земельного и водного законодательства.

Суд отменил решение Киевсовета, а договор аренды земли признан недействительным.

Участок площадью почти 20 га и стоимостью более 1 млрд грн возвращен в коммунальную собственность.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киевской области планировали застроить лес.



