Студийный ТіkТоk воин, из которого лепят "героя": кто из "друзей" Кличко пиарится на войне

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Кречмаровская Наталия
Война сделала немало мужественных мужчин и женщин героями, однако есть и те, кто открыто пиарится на войне. О таком столичном депутате рассказал активист и правозащитник, доброволец Олег Симороз.
Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"
Он рассказал, что Маляревич пришел вместе с Кличко, является депутатом Киевсовета уже более 10 лет и все это время он голосовал за очень много, по мнению Симороза, незаконных решений в угоду застройщиков и разных коррупционных дельцов.
Он отметил, что Маляревич в 2010 году баллотировался в мэры Боярки от Тигипко. Однако проиграл выборы. В то время он дружил с разными регионалами, в частности, поддерживал тесную связь с главой КГГА Александром Поповым, который в настоящее время также является депутатом Киевсовета от запрещенной в Украине пророссийской партии ОПЗЖ.
Правозащитник отметил, что "эта коррупционная регионаловская мразота" покупает себе разные медальки и развешивает по всему Киеву билборды со своим счетом типа под видом рекламы подразделения. А некоторые СМИ "берут его грязные деньги и рассказывают нам о бесстрашном воине Маляревиче, который в перерыве между сессиями и заседаниями земельной комиссии "героически" защищает нас от "русского мира", с которым раньше хорошо дружил.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что командировку столичных чиновников проверят.
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