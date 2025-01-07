Студийный ТіkТоk воин, из которого лепят "героя": кто из "друзей" Кличко пиарится на войне

Война сделала немало мужественных мужчин и женщин героями, однако есть и те, кто открыто пиарится на войне. О таком столичном депутате рассказал активист и правозащитник, доброволец Олег Симороз.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

"Депутат, студийный ТіkТоk воин, или просто мразота из которой сейчас лепят "героя"... Сегодняшний наш пассажир такой депутат Киевсовета, член земельной комиссии, соратник городского головы Олесь Маляревич", — отметил активист.

Он рассказал, что Маляревич пришел вместе с Кличко, является депутатом Киевсовета уже более 10 лет и все это время он голосовал за очень много, по мнению Симороза, незаконных решений в угоду застройщиков и разных коррупционных дельцов.

Он отметил, что Маляревич в 2010 году баллотировался в мэры Боярки от Тигипко. Однако проиграл выборы. В то время он дружил с разными регионалами, в частности, поддерживал тесную связь с главой КГГА Александром Поповым, который в настоящее время также является депутатом Киевсовета от запрещенной в Украине пророссийской партии ОПЗЖ.

Когда Маляревич понял, что регионалам осталось не долго и они скоро уйдут в небытие, он "сменил флаги" и в 2014 году стал депутатом Киевсовета от объединения "УДАР-"Солидарность". Ну а дальше у Маляревича все пошло как по маслу. Тесная дружба с Кличко и протягивание всех необходимых решений городскому голове, принесла Маляревичу укрепление позиций в столичном дерибане. Жителям столичной Русановки он хорошо известен по отмыванию бюджетных средств на реконструкции стадиона "Русановец" и кинотеатра "Краков", – пояснил Симороз.

Правозащитник отметил, что "эта коррупционная регионаловская мразота" покупает себе разные медальки и развешивает по всему Киеву билборды со своим счетом типа под видом рекламы подразделения. А некоторые СМИ "берут его грязные деньги и рассказывают нам о бесстрашном воине Маляревиче, который в перерыве между сессиями и заседаниями земельной комиссии "героически" защищает нас от "русского мира", с которым раньше хорошо дружил.

“Ну и по “совпадению” Маляревич служит в батальоне “Ахиллес” 92 ОШБр, которым командует депутат Киевсовета от “Слуг народа” Юрий Федоренко. Занимает Маляревич, конечно, штабную должность заместителя командира батальона по логистике и материально-техническому обеспечению. Впрочем, у командования не хватило скромности вручить этому "воину" два знака от Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины — Стальной и Золотой Кресты”, — рассказал доброволец.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что командировку столичных чиновников проверят.



