Студент пытался ограбить пункт обмена, угрожая взрывчаткой

В мае этого года в столичную полицию поступило сообщение от женщины, работающей кассиром в обменном пункте о том, что в помещение ворвался неизвестный и начал угрожать взрывчаткой, но его действия остановили охранники.

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Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Киева.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что 19-летний студент столичного университета зашел в пункт обмена валюты, подошел к кассиру и передал ей записку с угрозами взорвать помещение взрывчаткой, которая находится у него в пакете. Для того чтобы этого не произошло, злоумышленник требовал денежные средства в сумме 20 000 тысяч долларов. В это время другая работница пункта обмена быстро вызвала охрану.

Тогда правоохранители задержали студента в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса.

Следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. За разбой с проникновением в другое помещение, с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Подольском районе Киева гражданин США, приехавший в Украину документировать войну, упал вместе с балконом. Это произошло прямо перед входом в подъезд многоквартирного дома. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию главы КГВА Тимура Ткаченко.