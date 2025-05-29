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Студент пытался ограбить пункт обмена, угрожая взрывчаткой

В Киеве студент угрожал взрывчаткой кассиру «обменки», чтобы ограбить

сегодня, 16:03
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Недилько Ксения

В мае этого года в столичную полицию поступило сообщение от женщины, работающей кассиром в обменном пункте о том, что в помещение ворвался неизвестный и начал угрожать взрывчаткой, но его действия остановили охранники.

Студент пытался ограбить пункт обмена, угрожая взрывчаткой

Иллюстративное фото

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Киева.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что 19-летний студент столичного университета зашел в пункт обмена валюты, подошел к кассиру и передал ей записку с угрозами взорвать помещение взрывчаткой, которая находится у него в пакете. Для того чтобы этого не произошло, злоумышленник требовал денежные средства в сумме 20 000 тысяч долларов. В это время другая работница пункта обмена быстро вызвала охрану.

Тогда правоохранители задержали студента в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса.

Следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. За разбой с проникновением в другое помещение, с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Студент пытался ограбить пункт обмена, угрожая взрывчаткой - фото 2
Студент пытался ограбить пункт обмена, угрожая взрывчаткой - фото 3
Студент пытался ограбить пункт обмена, угрожая взрывчаткой - фото 4

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Подольском районе Киева гражданин США, приехавший в Украину документировать войну, упал вместе с балконом. Это произошло прямо перед входом в подъезд многоквартирного дома. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию главы КГВА Тимура Ткаченко.                                                                                                                                                                 



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