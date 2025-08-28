В ночь на 28 августа (с 19:30 27 августа) противник нанес массированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования, всего – 629 средств воздушного нападения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Воздушных Сил ВСУ.

Страшная атака на Украину: что именно использовала Россия в этот раз

Всего в своей зверской атаке на Украину, в большинстве на город Киев, где известно уже о 10 погибших и более 45 пострадавших, россияне применили:

- 598 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ВОТ Крыма;

- 2 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой и Воронежской обл. – рф.;

- 9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Брянской и Воронежской обл. – рф.;

– 20 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской обл. – рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 589 воздушных целей:

- 563 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов;

- 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

- 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

– 18 крылатых ракет Х-101.

Зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА на 13 локациях, падение сбитых (обломки) на 26 локациях.

"Воздушная атака продолжается, противовоздушная оборона продолжает боевую работу по уничтожению вражеских целей. Соблюдайте правила безопасности, находитесь в укрытиях!" – отметили в Воздушных Силах.

