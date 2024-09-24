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Столичный прокурор при обыске обнаружил более 4 миллионов гривен и оставил себе

ГБР завершило расследование в отношении одного из киевских прокуроров, присвоившего миллионы гривен

сегодня, 10:28
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Недилько Ксения

Сотрудники ГБР завершили расследование в отношении прокурора одной из районных окружных прокуратур Киева. Он присвоил миллионы денег, изъятых в ходе следственных действий. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственного бюро расследований.

Столичный прокурор при обыске обнаружил более 4 миллионов гривен и оставил себе

Задержанный подозреваемый, фото: ГБР

В августе 2023 года прокурор осуществлял надзор в уголовном производстве по частному предприятию. В ходе обысков он изъял у коммерсанта 4 млн 242 тыс. в разной валюте в гривневом эквиваленте.

Однако вместо передачи денег на надлежащую сохранность прокурор забрал их себе.

После этого он перестал ходить на работу и не появлялся по адресу, указанному как фактическое место жительства.

Сейчас фигурант уволен из органов прокуратуры.                                                      

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Во Львове на взятке задержан чиновник, облагавший "данью" предпринимателей

Служба безопасности и ГБР ликвидировали коррупционную схему в Западном межрегиональном управлении по исполнению уголовных наказаний Минюста. В результате комплексных мероприятий во Львове задержан руководитель этого управления. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

По данным следствия, должностное лицо требовало взятки с предпринимателей в обмен на беспрепятственное ведение хозяйственной деятельности в исправительных учреждениях западного региона Украины. Задокументировано, что фигурант наладил коррупционную схему с компанией, занимавшейся обработкой древесины на территории одной из исправительных колоний.



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