Столичный депутат рассказал, как Кличко довел Киев до сплошных пробок
НОВОСТИ

Столичный депутат рассказал, как Кличко довел Киев до сплошных пробок

Депутат Киевского городского совета Витренко: Почему Киев каждый день стоит в пробках

5 сентября 2025, 14:46
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Проблема пробок в Киеве не решается годами — водители вынуждены много времени тратить в пробках. Ситуация ежегодно ухудшается, особенно осенью – когда заканчиваются отпуска и к привычной работе прилагаются школы, детсады и университеты.

Столичный депутат рассказал, как Кличко довел Киев до сплошных пробок

Пробки в Киеве. Иллюстративное фото

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко рассказал, почему Киев каждый день стоит в пробках. По его словам, причины не только в количестве авто. Главная проблема — аварийное состояние мостов, которые должны соединять город, а стали символами коррупции.

"Свыше 60% мостов в Киеве находятся в 4-5 классе аварийности. Ежегодно на их "ремонт" выделяют колоссальные средства. Но результата нет: пробки остаются, а состояние мостов — только ухудшается", — рассказал столичный депутат.

По его словам, яркий пример – Подольско-Воскресенский мост.

"Десятилетие строительства, миллиарды гривен, уголовные производства... И этот мост уже стал памятником коррупции Киева", — сообщил Витренко.

По мнению столичного депутата, проблема в том, что ремонты превратились не в инфраструктурные проекты, а в схемы для "освоения" бюджета. Чем больше денег – тем больше возможностей для тех, кто наживается на городских проблемах, объяснил Витренко.

"И не удивительно, что эта тема для многих чиновников — "второстепенная". Ведь большинство из них живет на правом берегу. Левобережные пробки для них — это лишь цифры в отчетах, а не личный ежедневный опыт. Киевляне заслуживают честного подхода, современного транспорта и безопасных мостов. А не на вечную "ремонтировку" и коррупционные схемы”, — отметил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народный депутат подал иск в суд из-за тарифов в Киеве.




Источник: https://www.facebook.com/andrey.vitrenko.7/videos/1110497950584864/
