Столичный депутат рассказал, как Кличко довел Киев до сплошных пробок

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Проблема пробок в Киеве не решается годами — водители вынуждены много времени тратить в пробках. Ситуация ежегодно ухудшается, особенно осенью – когда заканчиваются отпуска и к привычной работе прилагаются школы, детсады и университеты.
Пробки в Киеве. Иллюстративное фото
Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко рассказал, почему Киев каждый день стоит в пробках. По его словам, причины не только в количестве авто. Главная проблема — аварийное состояние мостов, которые должны соединять город, а стали символами коррупции.
По его словам, яркий пример – Подольско-Воскресенский мост.
По мнению столичного депутата, проблема в том, что ремонты превратились не в инфраструктурные проекты, а в схемы для "освоения" бюджета. Чем больше денег – тем больше возможностей для тех, кто наживается на городских проблемах, объяснил Витренко.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что народный депутат подал иск в суд из-за тарифов в Киеве.