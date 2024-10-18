Столичный чиновник в 6 раз завысил стоимость работ: что ему грозит

В столице разоблачили растрату средств во время ремонта, проведенного в укрытие водной станции для детей. Там установили вентиляционную систему по завышенным ценам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Киева.



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В полиции отметили, что действия чиновника нанесли ущерб в размере почти 300 тыс. грн — ему объявили о подозрении.

"Злоумышленник, занимая руководящую должность отдела эксплуатации Киевского дворца детей и юношества, во время составления проектно-сметной документации существенно завысил стоимость вентиляционной системы. Следовательно из бюджета были перечислены средства в сумме около 360 тысяч гривен, в то время как реальная стоимость установленной системы стоила около 60 тыс. грн” — сообщили в полиции.

Одного из руководителей Киевского дворца детей и юношества подозревают в служебной халатности. Противоправные действия совершил 64-летний заведующий отделом эксплуатации.

Начальник отдела полиции в речном порту Киев Александр Юхта уточнил, что согласно своим функциональным обязанностям 64-летнее должностное лицо должно было составлять проектно-сметную документацию для проведения ремонтных работ укрытия в помещении Водной станции на Трухановом острове, где дети учатся плавать на байдарках. Однако цены завысили. По представленной должностным лицом документации была предусмотрена цена – около 360 тысяч гривен, тогда как реальная стоимость установленной системы составляет около 60 тысяч гривен.

Фигуранту сообщили о подозрении по части первой статьи 367 Уголовного кодекса Украины, то есть, ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что нанесло существенный вред охраняемым законом общественным интересам.

Если вина должностного лица будет доказана, ему грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

"В ходе досудебного расследования подрядчик, выполнявший указанные ремонтные работы, возместил нанесенный ущерб и вернул разницу в сумме 300 тысяч гривен на счет коммунального предприятия", — сообщили в полиции.

















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