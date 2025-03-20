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Столичным школьникам дадут весеннюю передышку: сколько продлятся каникулы

В КГГА сообщили, сколько продлятся каникулы у школьников

сегодня, 14:11
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Кречмаровская Наталия

На следующей неделе в киевских школах начнутся весенние каникулы — они продлятся до 30 марта включительно. В Киевской городской государственной администрации рассказали, как будут работать школы до начала каникул.

Столичным школьникам дадут весеннюю передышку: сколько продлятся каникулы

Иллюстративное фото

"Согласно рекомендованной структуре учебного года, с 24 марта в столице для школьников начнутся весенние каникулы. До начала каникул образовательные заведения Киева продолжат стандартную работу в очном, смешанном и дистанционном форматах, учитывая ситуацию с безопасностью и придерживаясь алгоритма действий на случай, если воздушную тревогу объявили до начала обучения”, – рассказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Чиновник отметил, что во время каникул в учебных заведениях для школьников организуют кружковую работу, информационно-образовательные и воспитательные мероприятия. Также предусмотрены мероприятия для руководителей и учителей. Так, руководители и управленцы отрасли "Образование" смогут присоединиться к программе психоэмоционального восстановления "Будем здоровы!", а учителя — посетить вебинары и тренинги по психологической разгрузке и программе профессионального развития.

В КГГА также напомнили, что с 1 апреля столичные школы начнут прием заявлений в первые классы. В этом году родители впервые могут подать онлайн заявку через Портал услуг в разделе “Запись ребенка в школу”. Документы также можно подать лично, по электронной почте или отправить по почте.

Напомним, что после рождения ребенка у родителей, как писал портал "Комментарии", возникает вопрос, как ребенка записать в детский сад и когда это необходимо делать, чтобы получить место.




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Источник: https://kyivcity.gov.ua/news/valentin_mondrivskiy_vesnyani_kanikuli_dlya_stolichnikh_shkolyariv_pochnutsya_24_bereznya/
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