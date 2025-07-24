Столичные депутаты бьют тревогу: Кличко пошел против решения Киевсовета

Столичные депутаты продолжают контролировать вопросы заместителя мэра Киева Николая Поворозника.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко сообщил, что Печерский суд, по сути, остановил действие решения Киевсовета об отстранении от должности Поворозника. Витренко заявил, что все эти манипуляции стали возможны благодаря саботажу мэра Кличко. Депутат напомнил, что Киевсовет проголосовал за недоверие, и дали четкий сигнал – Поворозник должен быть уволен.

Однако, что, по словам Витренко, сделал мэр:

не подал представление в Кабмин на увольнение, чем подтвердил несогласие с решением Киевсовета;

затягивает время для того, чтобы Поворозник параллельно подал два (!) судебных иска, из которых административный суд оставил иск без движения, Печерский райсуд уже открыл производство и удовлетворил заявление об обеспечении иска (остановил действие решения Киевсовета),

намеренно не обеспечил подачу апелляции со стороны юристов Киевсовета.

Кроме того, поведение мэра имеет откровенные признаки нарушения конфликта интересов. Указанное обосновывается следующим: исковые требования Поворозника идентичны в оба суда (гражданский и административный) — "признать противоправным и отменить Решение Киевского городского совета V сессии IX созыва6"52. выражение недоверия и увольнение заместителей главы Киевской городской государственной администрации и других должностных лиц Киевской городской государственной администрации", — отмечает Витренко.

По его словам, очевидно, что этот спор подсуден только одному суду (административному) и не может рассматриваться в разных судах. Витренко подчеркнул, что юристы Киевсовета обязаны защищать интересы именно Киевсовета, однако не делают этого в силу фактической подчиненности вертикали мэра, саботирующего выполнение решения.

"Это — открытое уничтожение местного самоуправления. Это история о том, как мэр Кличко превратил Киев в феодальную вотчину, где решения депутатов полностью игнорируются. И попытка задушить любую независимость в Киевсовете. Мы не дадим стереть решение Киевсовета. Апелляция будет подана. И мы будем отстаивать волю общества – в судах, на сессиях, в публичном поле”, — подчеркнул Витренко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, во что Кличко превратил Киев.



